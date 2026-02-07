ปอศ.จับกรรมการบริษัทแสบ ปลอมเอกสารหลอกกู้แบงก์ 21 ล้าน-พบเคยถูกรวบเช็คเด้ง 47 คดี

ตำรวจเศรษฐกิจตามรวบกรรมการบริษัทแสบ ปลอมเอกสารหลอกแบงก์ขอสินเชื่อ เสียหายกว่า 21 ล้านบาท พบเคยถูกดำเนินคดี พ.ร.บ.เช็คฯ 47 คดี
วันนี้ ( 7 ก.พ.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางโกลัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลอาญา 2 หมายจับ ข้อหา “ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม” ได้บริเวณหน้าบ้านพักใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 ได้มีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับ บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมี นางโกลัญญา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ หลังก่อเหตุปลอมเอกสารสิทธิเพื่อขอสินเชื่อ จนสถาบันการเงินผู้เสียหายหลงเชื่อ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายกว่า 21 ล้านบาท
จากการสืบสวนสอบสวน ทราบว่า นางโกลัญญา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจผลิตแผ่นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปขาย เป็นลูกค้าเก่า เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินผู้เสียหาย ได้ติดต่อขอสินเชื่อจำนวน 21 ล้าน โดยผู้ต้องหาได้ปลอมเอกสารใบเรียกเก็บเงิน, ใบส่งมอบงาน ระหว่างบริษัทผู้ต้องหา กับบริษัท มหาชน รายหนึ่ง มาใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ทำให้ธนาคารหลงเชื่ออนุมัติวงเงินตามใบเรียกเก็บเงินปลอมที่ถูกนำมาอ้าง
ต่อมาบริษัท มหาชน ที่ถูกนำมาอ้างเป็นคู่ค้า ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าเอกสารใบเรียกเก็บเงินและใบส่งมอบงานดังกล่าว เป็นเอกสารที่ถูกปลอมขึ้น โดยบริษัทผู้ต้องหาได้ใช้ประโยชน์จากการที่เคยเป็นคู่ค้ากับตน นำเลขที่ใบเรียกเก็บเงินเดิมมาปลอมและใช้ใหม่ พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นางโกลัญญา ได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งนานกว่า 6 ปี แต่ปัจจุบันนี้ได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งใน จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในคดี แต่ยอมรับว่า เงินที่ได้มาจากสถาบันการเงินดังกล่าวนั้น ได้นำไปใช้ในการหมุนเวียนทำธุรกิจของตน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวได้ปิดตัวลงแล้ว อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาพบว่า เคยถูกดำเนินคดี พ.ร.บ.เช็คฯ กว่า 47 คดีจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป