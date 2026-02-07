ทาวเวอร์เครนหักทับคนงานในไซต์ก่อสร้างห้างดังกลางกรุง เจ็บสาหัส 2 ราย

เกิดเหตุทาวเวอร์เครนในไซต์ก่อสร้างห้างดังย่านอโศก หักทับคนงานคนงานได้รับบาดเจ็บ 2 ราย นำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน
วันนี้ (7 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุทาวเวอร์เครนหักทับคนงาน ภายในไซต์งานก่อสร้างใกล้ห้างดังย่านอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยรายงานระบุว่า เมื่อเวลา 10.27 น. ทาวเวอร์เครนเกิดการหัก โดยแขนของเครนหล่นลงมาทับคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านล่าง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ สน.ลุมพินี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยพบว่า คนงานชายหมดสติในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจจนผู้บาดเจ็บกลับมามีสติ จากนั้นได้นำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของการหักของทาวเวอร์เครน และประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว