ออกหมายจับ “สจ.เปียว” กับพวกเอี่ยวเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 1,200 ล้าน

ตร.ไซเบอร์นำกำลังตรวจค้น 2 จุดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ออกหมายจับ “สจ.เปียว” กับพวกทั้ง ผอ.โรงเรียน-อดีตนายตำรวจ หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บพนันเงินหมุนเวียน 1,200 ล้านบาท
วันนี้ (6 ก.พ.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์ ผกก.3 บก.สอท.4 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธีรนุชพงศ์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 พ.ต.ท.ณรงค์ วังเสนา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 พ.ต.ท.ธเนตร กาละกุล สว.กก.2 บก.สอท.3 นำกำลังตรวจค้น 2 จุดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “huaysodplus”
โดยจุดแรกชุดสืบสวนนำหมายค้นศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ค.33/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ.2569 ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ถนนกุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังสืบทราบว่าเป็นบ้านพักที่ นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน อายุ 31 ปี หรือ สจ.เปียว สจ.ในพื้นที่ของอำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา มากบดานพักอาศัย และจุดที่สองชุดสืบสวนนำหมายค้นศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ค.32/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ.2569 ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านพักของนายธนาวุธ อายุ 44 ปี ผอ.รร.อนุบาล เบื้องต้นจากการตรวจค้นทั้งสองจุดไม่พบตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใด ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารหลักฐานเพื่อนำไปทำการตรวจสอบ
ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตามข้อสั่งการผู้บังคับบัญชาให้ บช.สอท. ดำเนินการสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ “huaysodplus” ซึ่งมีการร้องเรียนอยู่ในสื่อออนไลน์ว่า เปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้นต่างๆ รวมถึงการให้บริการเล่นพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆ โดยจากการสืบสวนพบว่าเว็บดังกล่าวมีความเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายกับเว็บไซต์พนันหวยออนไลน์ “Banhuay98” ที่เกี่ยวข้องกับ นายปฐนัญ จันดอน หรือ “สจ.เนย์” อายุ 29 ปี นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์
จากนั้นชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม 5 ราย ประกอบไปด้วย นายธนาวุธ อายุ 44 ปี ผอ.รร.อนุบาล นายศุภโชค อายุ 64 ปี อดีตนายตำรวจ นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน อายุ 31 ปี หรือ สจ.เปียว นายพัฒน์ธวัช ธนาภัคเรืองสุข อายุ 30 ปี และน.ส.พรนภา แสงโทโพธิ์ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 692-696 /2569 ลงวันที่ 4 ก.พ.
ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน (หวยออนไลน์) ในการเล่นซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ,ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ,สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
ทั้งนี้ หลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับ สจ.เปียวกับพวก คือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง สจ.เปียว และพวก หลายบัญชี พบเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านบาท อีกทั้งพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเปิดเว็บหวยออนไลน์ไปทำการฟอกเงินผ่านซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน รถยนต์หรู ร้านอาหาร ค่ายมวยและจัดสร้างวัตถุมงคลให้วัดดังที่ทางภาคอีสาน
โดยมี น.ส.พรนภา และนายศุภโชค ทำหน้าที่เป็นกลุ่มจัดหาบัญชีม้า อีกทั้ง นายธนาวุธ นายพัฒน์ธวัช และนายปฐมพงศ์ หรือ สจ.เปียว เข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ของเว็บพนันดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ สส.บอล นักการเมืองคนดัง และนายตำรวจระดับผู้กำกับโรงพักแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม มาให้ข้อมูลและรับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้า หลังพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะของผู้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่เฟซบุ๊กเพจ “พลากร พิมพะนิตย์ - บอล” พบว่า เพิ่งมีการโพสต์เชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เขตสอง ร่วมฟังการปราศรัย วันนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำหรับประวัติ สจ.เปียว นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน สจ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4 ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัว 888 กลุ่มเดียวกับนายปฐนัญ จันดอน หรือ สจ.เนย์ ก่อนที่ สจ.เปียวจะได้รับเลือกเป็น สจ.เขต อ.ยางตลาด เขต 4 ในช่วงปี 2558 เป็นต้นมา โดยก่อนหน้า สจ.เปียว มีอาชีพสร้างพระให้เกจิดังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ได้ทำการแกะรอยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวทำเว็บพนันจำนวนมากมีเส้นเงินหมุนเวียนมากถึง 1,200 ล้านบาท
อีกทั้งปัจจุบันพบข้อมูลว่าทั้ง สจ.เปียว และ สจ.เนย์ ได้หลบหนีไปตั้งแต่ก่อนออกหมายจับ ทางด้าน จ.หนองคาย ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัว โดยทางตำรวจไซเบอร์เตรียมประสานตำรวจสากลออกหมายแดงต่อไป