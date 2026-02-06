ศลต.ตร.เผยสถิติคดีเลือกตั้งพุ่ง 119 คดี ปชน.ถูกทำลายป้ายมากสุด

ศลต.ตร. เปิดสถิติคดีเลือกตั้ง พบความผิดพุ่ง 119 คดี ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน ครอบคลุมทำลายป้ายหาเสียง ใส่ร้าย คุกคาม ไปจนถึงความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายมากที่สุดเกือบ 40% ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเอาผิดผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (6 ก.พ.) ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เผยสถิติคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศลต.ตร. พบว่า การกระทำความผิดในหลายข้อหาทั้งทำลายป้ายหาเสียง,ใส่ร้ายด้วยความเท็จ,ทำให้เกิดความกลัว,ร้องเรียนลักทรัพย์,หมิ่นประมาท,ร้องเรียน กกต.ดูหมิ่นซึ่งหน้า,จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ รวมทั้งหมด 119 คดี
โดยแบ่งเป็น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 15 คดี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 22 คดี บช.ภ.2 จำนวน 7 คดี บช.ภ.3 จำนวน 8 คดี บช.ภ.4 จำนวน 15 คดี บช.ภ.5 จำนวน 15 คดี บช.ภ.6 จำนวน 4 คดี บช.ภ.7 จำนวน 20 คดี รวมคดีที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 5 เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย แจ้งความตำรวจ สภ.สังขละบุรี เอาผิดคนปล่อยคลิปเสียงที่เหมือนเป็นเสียงตนเองคุยกับนักการเมืองท้องถิ่น ให้ช่วยเหลือเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 บช.ภ.8 จำนวน 9 คดี และบช.ภ.9 จำนวน 4 คดี
สำหรับสัดส่วนพรรคการเมืองที่ถูกทำลายป้ายหาเสียง ประกอบด้วย พรรคประชาชน จำนวน 43 ป้าย คิดเป็น 39% พรรคเพื่อไทย จำนวน 18 ป้าย คิดเป็น 18% พรรคภูมิใจไทย จำนวน16 ป้าย คิดเป็น 15% พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 10 คิดเป็น 9% และพรรคกล้าธรรม 7 ป้าย คิดเป็น 6% ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ อีก 11 พรรค พบว่าถูกทำลาย 1-2 %
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป