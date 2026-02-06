ผบช.ก.ลั่น!คะแนนเสียงต้องไม่เปื้อนเลือด ระดมจับมาเฟีย-มือปืน 92 ราย ยึดปืนกว่า 100 กระบอก

บช.ก.เปิดปฏิบัติการ ‘Zero Shadow’ระดมกวาดล้าง "ผู้มีอิทธิพล-ซุ้มมือปืนรับจ้าง" รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ลุยค้น130 จุดทั่วประเทศรวบผู้ต้องหา 92 ราย ยึดอาวุธปืนกว่า 100 กระบอก กระสุนกว่า 8 พันนัด เงินสดอีกเกือบ 7 ล้าน ผบช.ก.ลั่น!คะแนนเสียงต้องไม่เปื้อนเลือด!
วันนี้ (6 ก.พ.)ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)เมื่อเวลา 14.00 น.พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก. 1 บก.ป. พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. , พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. , พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. , พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกอิ่น ผกก.5 บก.ป. , พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน บก.ป. ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ “Zero shadow : ล่า ล้าง เงา” ระดมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มมือปืนรับจ้าง ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.69
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายการป้องกันเหตุอุกฉกรรจ์ในช่วงฤดูเลือกตั้ง ซึ่งมักมีประวัติความรุนแรงจากการจ้างวานฆ่าและอิทธิพลเถื่อน บช.ก. จึงได้วางกำลังเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.68 ถึง 1 ก.พ. 69 เพื่อลงพื้นที่ป้องกันและปราบปรามก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรง โดยเน้นการกวาดล้างเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายมือปืนและผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศตรวจค้นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 130 จุด แบ่งเป็นการเข้าตรวจค้นจับกุมผู้มีอิทธิพล ผู้มีหมายจับในคดีสำคัญ เครือข่ายค้าอาวุธที่เจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหว 2 เครือข่ายใหญ่ ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 92 ราย เป็นหมายจับคดีค้าอาวุธทั้งหมด 3 ราย หมายจับที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและชอบใช้ความรุนแรง 33 ราย จับกุมอาวุธปืนที่อยู่ในเครือข่ายค้าอาวุธปืน 58 ราย เป็นการจับกุมซึ่งหน้า อีกทั้งยังตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืน 86 กระบอก และเครื่องกระสุนมากถึง 8,184 นัด เงินสดรวม 6,858,760 บาท พร้อมโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่าโดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ได้เเก่ 1.คดีสังหารกำนันยอง (พัทลุง-สงขลา) มีการบูรณาการกำลัง กก.2 - กก.4 และ 6 บก.ป. แกะรอยทีมสังหารที่แยกย้ายกันกบดานข้ามภาค จนสามารถบุกจับกุมกลุ่มเป้าหมายได้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.นครนายก โดยเฉพาะการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับครบทั้ง 4 ราย พร้อมยึดปืน 13 กระบอก และยึดกระสุนอาวุธสงคราม (5.56) ถึง 360 นัด
2.คดีอุ้มเรียกค่าไถ่เขาจิงโจ้ (ปฏิบัติการ TAKEDOWN MAFIA) : ปิดล้อมตรวจค้น 11 จุด ในพื้นที่จ.ตรัง, จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับครบทั้ง 5 ราย พร้อมยึดอาวุธปืน SIG SAUER, CZ 75 B, ปืนลูกซองยาว และหลักฐานสำคัญหลายรายการที่ใช้ในการกระทำความผิด
3. จับกุมบุคคลตามปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2568
- ลำดับที่ 181 : ส.ท. ปรีชา (สงวนนามสกุล) อายุ 68 ปี ข้อหา "ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน"
- ลำดับที่ 225 : นายอาคม (สงวนนามสกุล) ข้อหา "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา"
และ 4. คดีอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
- อิฐ บางแม่นาง : ทลายเครือข่ายค้ากระสุนปืนออนไลน์รายใหญ่ ยึดปืน 8 กระบอกและกระสุนจำนวนมาก
- แก๊งตำรวจปลอม : จับกุมกลุ่มที่แอบอ้างชื่อ "กองปราบ" ไปอุ้มรีดทรัพย์ประชาชน
- จับกุมผู้ต้องหา หมายจับคดีฆ่าและพยายามฆ่า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 17 หมายจับ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติการ Zero Shadow คือการส่ง สัญญาณชัดเจนไปยังกลุ่มอิทธิพลว่า พื้นที่สำหรับการกระทำเหนือกฎหมายไม่มีอยู่อีกต่อไป และการยึดอาวุธและเครื่องกระสุนจำนวนมหาศาลในครั้งนี้ คือการหยุดยั้งเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตประชาชน ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามอุดมการณ์ "คะแนนเสียงต้องไม่เปื้อนเลือด" อย่างแท้จริง