วานนี้ที่ผ่านมา(4 ก.พ.69) เวลา 14.51 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานจัดหางาน เข้าตรวจสอบร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งบนถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพต้องห้าม โดยก่อนเข้าตรวจค้นได้ให้เจ้าหน้าที่หญิงปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการสระผมภายในร้าน
จากการตรวจสอบภายในร้าน พบหญิงสาวสัญชาติ ตม.นนทบุรี บุกรวบร้านเสริมสวยย่านสามัคคี รวบ 2 สาวเมียนมาร์ ลักลอบประกอบอาชีพสงวนคนไทย
วานนี้ที่ผ่านมา(4 ก.พ.69) เวลา 14.51 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานจัดหางาน เข้าตรวจสอบร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งบนถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพต้องห้าม โดยก่อนเข้าตรวจค้นได้ให้เจ้าหน้าที่หญิงปลอมตัวเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการสระผมภายในร้าน
จากการตรวจสอบภายในร้าน พบหญิงสาวสัญชาติเมียนมา 2 ราย อายุ 24 ปี และ 22 ปี ทำหน้าที่เป็นช่างเสริมสวย โดยไม่ปรากฏใบอนุญาตทำงาน และยังเป็นการทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่กฎหมายอนุญาต อีกทั้งหนึ่งในนั้นอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับ น.ส.ลัดดา อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน ในความผิดฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และให้คนต่างด้าวทำงานในลักษณะอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
ภายหลังการสอบปากคำ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวหญิงสาวชาวเมียนมาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนผลักดันออกนอ 2 ราย อายุ 24 ปี และ 22 ปี ทำหน้าที่เป็นช่างเสริมสวย โดยไม่ปรากฏใบอนุญาตทำงาน และยังเป็นการทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่กฎหมายอนุญาต อีกทั้งหนึ่งในนั้นอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับ น.ส.ลัดดา อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน ในความผิดฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และให้คนต่างด้าวทำงานในลักษณะอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
ภายหลังการสอบปากคำ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวหญิงสาวชาวเมียนมาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนผลักดันออกนอกประเทศ