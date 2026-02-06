ป.ป.ส. เปิดยุทธการ "ตัดเนื้อร้าย" ดีเดย์ไตรมาส 2 ล้างบางเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวยาเสพติด

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เตือนเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องยาเสพติด ถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัย พร้อมยึดทรัพย์ เริ่มยุทธการ "ตัดเนื้อร้าย" ดีเดย์ไตรมาส 2 ปี 69
วันนี้ (6 ก.พ.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงเปิดปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้ชื่อ “ยุทธการตัดเนื้อร้าย” เพื่อกวาดล้างและขุดรากถอนโคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในระบบราชการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคประชาชน
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงระดับชาติ แต่สิ่งที่วิกฤตและเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด คือการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทั้งการสนับสนุน เอื้อประโยชน์ หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าเสียเอง ป.ป.ส. จึงกำหนดให้ยุทธการนี้เป็นกลไกหลักในการทำความสะอาดหน่วยงานภาครัฐ โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 สำหรับแนวทางการดำเนินงานในยุทธการ “ตัดเนื้อร้าย” ป.ป.ส. ได้วางเสาหลักสำคัญไว้ 3 ประการ คือ
"1.การปราบปรามอย่างไม่มีข้อยกเว้น จะไม่มีการปกป้องเจ้าหน้าที่รายใดหากพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด โดยจะถูกลงโทษทั้งทางอาญาและวินัยขั้นสูงสุด รวมถึงการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินให้สิ้นซาก , 2.การทลายกำแพงอิทธิพล มุ่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นสายลับ หรือใช้อำนาจเป็นเกราะคุ้มกันให้กับขบวนการค้ายาเสพติด ทั้งระดับท้องถิ่นและข้ามชาติ และ 3.การฟื้นฟูความเชื่อมั่น เพื่อส่งสัญญาณว่าหน่วยงานรัฐต้องสะอาดและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง"
เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้ฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังกระทำผิดว่า เงินทองและอำนาจจากขบวนการค้ายาเสพติดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว แต่จากนี้ไปจะไม่มีที่ยืนในระบบราชการและไม่สามารถหนีพ้นบทลงโทษทางกฎหมายได้ พร้อมย้ำเตือนสติว่า เครื่องแบบที่มีไว้เพื่อปกป้องประชาชน ไม่ใช่ปกป้องอาชญากร
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากมีเบาะแสเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยยืนยันว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป้าหมายในการกวาดบ้านให้สะอาดเพื่ออนาคตของเยาวชนไทย