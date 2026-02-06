ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ EOD บาดเจ็บขณะเข้าเก็บกู้ระเบิดในปั๊มน้ำมันปัตตานี ย้ำดูแลเต็มที่ ไม่ทอดทิ้ง

ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ EOD บาดเจ็บจากการเข้าเก็บกู้ระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน อ.เมือง จ.ปัตตานี ย้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลเต็มที่ ไม่ทอดทิ้ง
วันนี้ (6 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.50 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ “ด.ต.พิชิตพาล เวชชาชีวี” เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและมือทั้งสองข้าง จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลา จำนวน 2 ลูก ซุกซ่อนไว้ภายในห้องน้ำคนพิการ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ริมถนนสาย 410 ปัตตานี–ยะลา ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ระหว่างเข้าดำเนินการเก็บกู้ได้เกิดระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.30 น. ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และคณะ ได้เข้าเยี่ยม มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ด.ต.พิชิตพาลฯ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปัจจุบันผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวดีและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้สอบถามภรรยาของ ด.ต.พิชิตพาลฯ ผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า ถือว่ายังโชคดีที่นับว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และเข้าใจการทำงานของสามีว่าการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่ง ผบ.ตร. ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมภรรยานายตำรวจรายนี้ว่ามีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ด.ต.พิชิตพาล ขอให้กำลังใจ และขอให้แข็งแรงในเร็ววัน ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทอดทิ้ง จะดูแลรักษาและสวัสดิการให้อย่างเต็มที่
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ตร.ได้พบ “จ.ส.ต.วรวิทย์ ณะรัตนะ” หรือ “จ่าปืน” เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งบาดเจ็บขาขาดทั้ง 2 ข้าง หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยวันนี้ จ.ส.ต.วรวิทย์ฯ ได้เดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผบ.ตร.จึงได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าของร้านทองที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธบุกชิงทองน้ำหนัก 33 บาท จากร้านทองในห้างสรรพสินค้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เดินทางมาพบ ผบ.ตร.เพื่อขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามทองที่ถูกชิงไปกลับคืนมาได้อีกด้วย