รวบหนุ่มมาลย์ลอบขนเฮโรอีนกว่า 7 กก. เตรียมส่งให้คนผิวสีขนออกนอกประเทศ

สืบนครบาล 1 จับชายชาวมาเลเซีย พร้อมเฮโลอีนกว่า 7 กก. ย่านบางใหญ่ สารภาพเตรียมนำส่งให้คนผิวสีนำออกนอกประเทศ
วันนี้ (6 ก.พ.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. ดูแล งานสืบสวน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 และชุดสืบสวน กก.สส.บก.น.1 ร่วมจับกุมนายชาน ยุน ติง (Mr.Chan yun ting) อายุ 34 ปี สัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลาง เฮโรอีน น้ำหนักประมาณ 7,370 กรัม และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง จับกุมได้บริเวณใกล้ทางเข้าโรงแรมสบาย เรสซิเดนซ์ บางใหญ่ ทางเข้าด้านถนนภายในซอย ถนนวัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.00 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนหาข่าวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประกอบกับได้รับแจ้งจากสายลับแจ้งว่าจะมีผู้ชายสัญชาติ มาเลเซีย ทราบเพียงชื่อเล่นว่า “อาติง” อายุประมาณ 30 ปีเศษ ตำหนิรูปพรรณ รูปร่างผอมสูง สูงประมาณ 165-170 ซ.ม. ผมสั้นรองทรง ผิวขาว มีรอยสักที่แขนข้างขวาเป็นจุดสังเกตุ โดยจะมีการลักลอบขนยาเสพติด ที่บริเวณภายในซอย ถนนวัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ใกล้บริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นปากซอยบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น และได้สั่งการให้สืบสวนจับกุมตามอำนาจหน้าที่
ต่อมาเวลาประมาณ 19.15 น. ของวันเดียวกัน ขณะเจ้าหน้าตำรวจชุดจับกุมทำการซุ่มดูอยู่บริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นปากซอย ถนนวัดปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พบชายตำหนิรูปพรรณตรงตามที่สายลับแจ้ง เดินมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. ผู้ต้องสงสัยที่ลักษณะตรงตามที่สายลับได้แจ้งไว้ลุกเดินเข้าไปภายในซอยดังกล่าวไปหยิบสิ่งของบางอย่างที่บริเวณเสาไฟ จากนั้นเดินออกมาทางปากซอยประกอบกับมีท่าทางพิรุธน่าสงสัย ว่าน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอทำการตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.1 ได้ทำการตรวจค้น พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) น้ำหนักประมาณ 7,370 กรัม อยู่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋า จากการสอบสวนลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายนกยาเสพติดดังกล่าวส่งต่อให้คนผิวสีเดินทางออกไปนอกประเทศ จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) น้ำหนักประมาณ 7,370 กรัม ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป