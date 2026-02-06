มอบตัวแล้ว มือแทงหนุ่มขายน้ำท่อมดับ หน้าร้านเสริมสวย ย่านสายไหม

หนุ่มวัย 25 ปี ใช้มีดแทงคู่อริเสียชีวิตหน้าร้านเสริมสวย เข้ามอบตัวกับ จนท.ชุดสืบสวน สน.สายไหม หลังถูกออกหมายจับ
จากกรณีพบศพนายกชพัชร ธรรมสิทธิ์ หรือเบส อายุ 35 ปี สภาพนอนหงายจมกองเลือด ใส่ชุดกีฬา เสื้อยืดคอกลมสีแดง กางเกงขาสั้น สีดำ มีบาดแผลถูกอาวุธแทงที่ใต้ราวนมซ้าย 1 แผล และกลางหน้าอก 1 แผล บริเวณ หน้าร้านเสริมสวย เจี๋ยบบิวตี้ ซอยสายไหม 8 แขวงและเขตสายไหม กทม.
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (6 ก.พ.) นายกฤตธนพล ม่วงไหม อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.239/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพกพาวุ้นมีดไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับฝ่ายสืบสวน สน.สายไหม พร้อมนำของกลางเป็นอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 12 นิ้ว ที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้เจ้าหน้าที่ หลังถูกออกหมายจับ ซึ่งฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำต่อไป