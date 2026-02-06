โฆษกศาลยุติธรรม ยัน ดำเนินคดีมิจฉาชีพส่งหมายปลอมหลอกประชาชนผ่านไลน์ ย้ำเตือนศาลไม่มีนโยบายติดต่อผ่านสื่อโซเชียล ขอให้ประชาชนติดต่อศาลโดยตรง
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมขอฝากเตือนประชาชน โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ ส่งเอกสารปลอมแอบอ้างเป็นหมายศาล หรือคำสั่งศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อจะหลอกลวงให้โอนงิน หรือทำตามอย่างหนึ่งอย่างใด โดยวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพขณะนี้ จะส่งเอกสารปลอมที่มีการระบุข้อความเป็นหมายศาลทำให้ท่านตกใจหรือกลัว แล้วหลอกให้ท่านโอนเงินหรือทำตามอย่างหนึ่งอย่างใด โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำเนินการกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนว่าศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายในการส่งเอกสารให้แก่คู่ความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับคู่ความผ่านช่องทาง LINE หรือช่องทางโซเชียลอื่นๆ หากมีข้อสงสัยขอให้ประชาชนติดต่อศาลต้นทางนั้นๆ โดยตรง เพื่อสอบถามข้อมูล