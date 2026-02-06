นาทีชีวิต ! “หมออุ้ย” ผู้สมัคร สส.ประชาธิปัตย์ เจออุบัติเหตุ ต่อหน้า กระโดดลงหลังรถกระบะหาเสียง ช่วยชีวิตหนุ่มไรเดอร์ชนท้ายรถโม่ปูน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.68 “หมออุ้ย” รอ.ดร.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้สมัคร สส.เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ เขต 14 บางกะปิ –วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์) พบอุบัติเหตุเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฐมพยาบาลให้กับไรเดอร์รายหนึ่ง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขับรถไปชนท้ายรถโม่ปูนที่จอดอยู่ในที่มืดจนได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุเกิดที่บริเวณบริเวณ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เบื้องต้น เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 คน ติดอยู่ใต้ท้องรถ มีบาดแผล เลือดจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
รอ.ดร.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้สมัคร สส.เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ เขต 14 บางกะปิ –วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์) เปิดเผยว่า ตนเองและทีมงานกำลังเดินทางกลับจากการลงพื้นที่หาเสียง ระหว่างทางที่จะกลับบ้านพัก ได้พบอุบัติเหตุดังกล่าว ด้วยความที่ตนเองเป็นอาจารย์แพทย์มานานกว่า 30 ปี จึงก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในทันที แต่สุดท้ายทราบข่าวว่า ผู้เกิดอุบัติเหตุได้เสียชีวิตในภายหลัง ตนขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
หมออุ้ย ยังกล่าวอีกว่า จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านบริการสาธารณสุข ซึ่งในพื้นที่เขตบางกะปิ –วังทองหลาง คือพื้นที่ของคนทำงาน ชุมชนเมืองหนาแน่น และกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่โครงสร้างเมืองและระบบบริการทางการแพทย์ยังตามไม่ทันชีวิตจริงของประชาชน ซึ่งหากมองในเชิงลึกแล้วยังขาดบริการทางการแพทย์ของรัฐที่รองรับบริการทางการแพทย์ เช่น เคสหนักและฉุกเฉิน ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงปัญหาผู้สูงอายุและผู้ป่วยต้องเดินทางไกล ที่ระบบส่งต่อยังล่าช้า ภาระตกอยู่กับประชาชนและครอบครัว เพราะสุขภาพไม่ควรเป็นเรื่องของดวง แต่ต้องเป็นสิทธิที่เข้าถึงได้จริง ควรมีการนำ Telemedicine มาใช้เป็นบริการตามกฎหมาย ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ปัญหาของชุมชนก็พบว่า หลายชุมชนเป็นซอยแคบ หนาแน่น รถพยาบาลเข้าไม่สะดวก ผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ชีวิตยาก แถมเส้นทางสัญจรในชุมชนแออัด เป็นความเสี่ยงที่คนในพื้นที่เผชิญทุกวัน จึงควรมีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เช่น เพิ่มและปรับปรุงเส้นทางในชุมชน ออกแบบพื้นที่ให้ปลอดภัยต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงการ เชื่อมโครงสร้างเมืองกับระบบช่วยชีวิต