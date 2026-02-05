บอร์ด ป.ป.ส. ผุดไอเดีย ตั้ง “อนุฯ ป้องกัน-รณรงค์การรับรู้ยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันนักเสพหน้าใหม่

MGR Online - รองนายกฯ “บวรศักดิ์” ประธาน บอร์ด ป.ป.ส. โชว์ผลงานปี 68 ยึดทรัพย์กว่า 1.1 หมื่นล้าน ประชาชนพึงพอใจ 89.5% พร้อมสั่งลุยต่อปี 69 เน้นสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน
วันนี้ (5 ก.พ.) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงและกรรมการจากหน่วยงานหลักเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายอย่างพร้อมเพรียง นำโดย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
พร้อมด้วย กรรมการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน , นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร
นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารจากกระบวนการยุติธรรมและเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม อาทิ นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด , พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , พล.ร.ท.รังสรรค์ บัวเผือก รองเสนาธิการทหารเรือ , พล.อ.ต.พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และ พล.ต.วิทยา เสมาทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
วาระสำคัญของการประชุม คือการรับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาให้มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันยาเสพติด” และ ด้านการรณรงค์สร้างการรับรู้ต่อยาเสพติด โดย เน้นการมีส่วนร่วมจากคนที่อยู่นอกภาคราชการ ที่มีความคิด มุมมอง มีประสบการณ์ที่แตกต่าง มาช่วยทำงานเพื่อเป็นกลไกหลักในการบูรณาการงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ว่า
จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา ถือว่าทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มข้นจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการปราบปรามที่เราสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 264,216 คดี และดำเนินการมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดไปได้มูลค่าสูงถึง 11,234 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัดวงจรการเงินของนักค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง นอกจากนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสูงถึงร้อยละ 89.5 ถือว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลในระดับสูง
“อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะพึ่งพาเพียงการปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้ หัวใจสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับสังคม แนวคิดในการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในวันนี้ จะเป็นการระดมความคิดที่เกิดจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานมีความชัดเจนและเป็นเอกภาพมากขึ้น ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อตัดวงจรยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง”
ทางด้าน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเสริมถึงทิศทางการทำงานว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทันที โดยในปี 2569 จะเน้นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนแผนงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ส. ขอยืนยันความพร้อมในการเร่งนำข้อสั่งการและมติที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2569 ให้บรรลุเป้าหมายในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป