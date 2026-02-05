ตร.เปิดหลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101” สร้างเกราะป้องกัน รับมืออาชญากรรมไซเบอร์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “พลเมืองดิจิทัล 101” ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ สร้างเกราะป้องกันภัยให้บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทย ใช้โลกออนไลน์อย่างปลอดภัยและเท่าทันอาชญากรรมไซเบอร์
วันนี้ (5 ก.พ.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "พลเมืองดิจิทัล 101" เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ระบุว่า ปัจจุบันภัยคุกคามออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทย “โครงการพลเมืองดิจิทัล 101” จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Safer Internet Day) ที่กำลังจะมาถึงซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศความร่วมมือกับ Meta และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “พลเมืองดิจิทัล 101” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดตัวโครงการ “พลเมืองดิจิทัล 101” หลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมบทบาทครูและอาจารย์ไทยในฐานะ Train-the-Trainer ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยดิจิทัลสู่เยาวชนและครอบครัว โดยเริ่มนำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน ก่อนขยายผลสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง Meta และภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ตลอดจนภาคีด้านสื่อและครีเอเตอร์
หลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายจากภัยออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน และมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเสริมความพร้อมให้ครูและอาจารย์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ ในบริบทของการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 11 บทเรียน กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ การสร้างพฤติกรรมออนไลน์ที่มีสุขภาวะ, การทำความเข้าใจระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), การปกป้องความเป็นส่วนตัว, การรู้เท่าทันกลโกงอาชญากรรมออนไลน์ รวมถึงขั้นตอนการแจ้งรายงานปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ย้ำถึงความสำคัญของ "ความเป็นพลเมืองดิจิทัล" (Digital Citizenship) ว่าไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากปัจจุบันโลกดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการทำงาน การทำธุรกรรมการเงิน และการพักผ่อน ทักษะพลเมืองดิจิทัลจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความปลอดภัย : เพื่อให้รู้เท่าทันสัญญาณอันตรายของกลโกงและป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม : การเคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว และไม่แพร่กระจายข่าวปลอม (Fake News)
3. การมีสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) : สามารถบริหารจัดการสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดน มีการใช้ AI มาแนบเนียนในการหลอกลวง การสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลที่แข็งแรงจึงเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด พร้อมเชิญชวนให้คุณครูทั่วประเทศเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดเป็น "เกราะป้องกัน" ให้แก่เยาวชนไทย นำไปสู่สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้มแข็งในอนาคตต่อไป