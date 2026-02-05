"คุ้มครองสิทธิฯ" ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.วัย 12 ถูกล่อลวงจากเกมออนไลน์ไปกระทำชำเรา

MGR Online - กรมคุ้มครองสิทธิฯ ทำงาน “เชิงรุก” เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายกรณี ด.ญ. วัย 12 ปี ถูกชาย 2 ราย ล่อลวงจากเกมออนไลน์ กระทำชำเราย่านบางคอแหลม
วันนี้ (5 ก.พ.) ณ ห้องสอบสวนเด็กและเยาวชน สน.วัดพระยาไกร นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ น.ส.ณัฐภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และนักจิตวิทยา กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ไปยัง สน.วัดพระยาไกร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีเด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกชาย 2 ราย ล่อลวงจากเกมออนไลน์ไปกระทำชำเราย่านบางคอแหลม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ม.ค.2569 ตามที่เป็นข่าว
สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ มารดา พี่สาว และ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ปี (ผู้เสียหาย) เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) พร้อมประสานการช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามมาตรฐานสากล 4 ด้าน
นอกจากนี้ น.ส.ณัฐภัสส์ ยงใจยุทธ และ น.ส.วิรงรอง ราชเดช นักจิตวิทยา ได้ร่วมประเมินและให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้เสียหายและครอบครัวในเบื้องต้น หวังลดผลกระทบทางด้านจิตใจในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจ ป้องกันบาดแผลทางใจซ้ำเติม (Re-traumatization) มุ่งหวังให้ผู้เสียหายกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ หากผู้เสียหายประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าและประสานความช่วยเหลือต่อไป