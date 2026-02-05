ตร.ทางหลวงลุยกวาดล้างคดีค้างเก่า - 2 เดือน รวบผู้ต้องหาได้ 274 หมายจับ

ตำรวจทางหลวงใช้ฐานข้อมูล Big Data กวาดล้างคดีค้างเก่า-อาชญากรรมออนไลน์-ยาเสพติด-ผู้มีอิทธิพล 2 เดือน รวบผู้ต้องหา 274 หมายจับ
วันนี้ (5 ก.พ. )พ.ต.อ.วิษณุ คำโนนม่วง ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.จิระพันธุ์ รุจิระกุล รอง ผกก.6 บก.ทล. แถลงผลการปฏิบัติการเดินหน้านโยบายเชิงรุก ใช้ระบบ Big Data กวาดล้างผู้กระทำผิดตามหมายจับค้างเก่า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.บก.ทล. ที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกพื้นที่รับผิดชอบ ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
พ.ต.อ.วิษณุ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้มีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวงในสังกัด ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทางหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 9 จังหวัด ระดมกวาดล้างผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ได้นำระบบ Big Data ของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ เพิ่มความแม่นยำในการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ทำให้การจับกุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในทุกเส้นทาง
พ.ต.อ.วิษณุ กล่าวต่อว่าสำหรับผลการปฏิบัติในห้วงระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2568 – 31 ม.ค.2569 สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งสิ้น 274 หมายจับ แบ่งเป็นอาชญากรรมออนไลน์ 31 คดี, ความผิดอุจฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 12 คดี, ผู้มีอิทธิพล 5 คดี, ยาเสพติด 140 คดี, คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 21 คดีและ คดีอื่น ๆ อีก 65 คดี มีคดีน่าสนใจหลายคดี อาทิ การจับกุมแก๊งสแกมเมอร์บัญชีม้า 2 บัญชี เชื่อมโยงขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนรูปแบบ Hybrid Scam มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท, รวบแก๊งหลอกลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนม, จับเครือข่ายบัญชีม้าข้ามประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่สแกนหน้าและกดเงิน, รวบหนุ่มต้มตุ๋นหลบหนีหมายจับ 7 หมาย, จับกุมสองสามีภรรยาเปิดเพจรับจำนำรถก่อนนำไปขายตลาดมืด รวมถึงคดีตามหมายจับเกี่ยวกับยาเสพติด ลักทรัพย์ และอาวุธปืน
"ตำรวจทางหลวงยืนยันจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลสมัยใหม่ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนถนน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน" พ.ต.อ.วิษณุ กล่าว