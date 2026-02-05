รวบแก๊งสแกมเมอร์หลอก นศ.สาวโอนเงิน-มอบทองคำ เสียหายกว่า 1 ล้าน

ACSC ตามรวบแก๊งสแกมเมอร์ โทรหลอกนักศึกษาสาวโอนเงิน-นัดส่งมอบทองคำ เสียหายกว่า 1 ล้านบาท
วันนี้ (5 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุม นายนเรศน์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 0093/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2569 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ,ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวง โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ”ได้ที่ บริเวณกลางซอยรามคำแหง 24 แยก 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯพร้อมตรวจยึดของกลาง ทองรูปพรรณ และกระเป๋าใส่ทอง พร้อมกับเอกสารส่วนตัวของผู้เสียหายอีกหลายรายการ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำทีโทรศัพท์ และ วิดีโอคอล ติดต่อมาหานักศึกษาสาว แล้วพูดข่มขู่อ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าและการฟอกเงิน เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินและนำทองคำไปมอบให้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก่อนจะเชิดเงินและทองของผู้เสียหายหนีไป มูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท
หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสคนร้านกลุ่มนี้ ก่อนพบว่า คนร้ายที่มารับทองคำจากผู้เสียหายไปนั้น คือ นายนเรศน์ ผู้ต้องหารายนี้ ก่อนจะนำทองคำจำนวนหนึ่งไปขายให้กับร้านทองภายในห้างย่านราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายนเรศน์ ให้การอ้างว่าตนเป็นผู้ไปรับทองคำจากผู้เสียหายแล้วนำไปขายก่อนจะนำเงินสดโอนต่อไปให้กับแก๊งสแกมเมอร์จริง แต่ที่ทำไปนั้น เป็นเพราะถูกแก๊งสแกมเมอร์ ใช้กลอุบายล่อลวงบังคับให้ทำ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป