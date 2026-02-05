พลังศรัทธาเกื้อหนุนการแพทย์ เจ้าคุณน้อย วัดอินทรวิหาร มอบห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ แก่โรงพยาบาลสุโขทัย

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.69 ที่โรงพยาบาลสุโขทัย ได้มีพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “หนึ่งแรงศรัทธา เพื่อโรงพยาบาลสุโขทัย” โดยมีคณะผู้มีจิตศรัทธานำโดย คุณพ่อบุญชู ปัญญาอักโข และคุณแม่พยุง ปัญญาอักโข พร้อมด้วย ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ และ ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ ร่วมถวายปัจจัยกับ พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
การบริจาคในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้าง ห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ จำนวน 1 ห้อง สำหรับใช้ดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ โดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 485,000 บาท ซึ่งทางโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มและความอิ่มเอมใจ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุโขทัยร่วมให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ ห้องพิเศษสงฆ์อาพาธดังกล่าวจะช่วยยกระดับการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ให้ได้รับการรักษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สงบ และสัปปายะ อันเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจ
โอกาสนี้ ผู้ร่วมงานต่างร่วมกันอนุโมทนาบุญ และอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งกุศลกรรมในครั้งนี้ ดลบันดาลให้คณะผู้บริจาคและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย และสมปรารถนาในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ