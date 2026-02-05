ปคม.บุกรวบ "เบต้าหวัง" ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 18 ผ่านโมเดลลิ่ง

ตำรวจ ปคม.รวบ "เบต้าหวัง" แขกรับเชิญออกรายการทีวีดัง ซื้อบริการทางเพศเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ผ่านโมเดลลิ่ง อ้างไม่รู้ว่ายังเด็ก ผบก.ปคม.ย้ำโทษหนัก เสียทั้งเงิน-ชื่อเสียง
วันนี้ ( 5 ก.พ.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติก้อง ทองคำ รอง ผกก.2 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.ณรงเวทย์ จิวเดช สว.กก.2 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายสมหวัง หรือ "เบต้าหวัง" อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 135/2569 ลงวันที่ 29 ม.ค.69 ข้อหา "พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารฯ และพาบุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม" ได้บริเวณลานจอดรถตลาดแห่งหนึ่ง ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม. เคยจับกุมโมเดลลิ่งที่จัดหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไปขายบริการทางเพศ จากนั้นได้ขยายผลไปยังกลุ่มผู้ซื้อบริการจากโมเดลลิ่งดังกล่าว โดย นายสมหวัง เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เข้าไปซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหารายนี้เคยไปร่วมออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังรายการหนึ่ง เล่าเรื่องราวความรัก และการถูกหลอกลวง จนเป็นข่าวดังมาแล้ว ส่วนพฤติการณ์ในการกระทำความผิด จะติดต่อกับโมเดลลิ่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อซื้อบริการทางเพศ ซึ่งทางโมเดลลิ่งจะส่งรูปภาพเด็กหญิงและหญิงสาวหลายรายมาให้เลือก ก่อนตกลงราคาค่าบริการตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท จากนั้นจะส่งพิกัดสถานที่ให้เด็กหญิงเดินทางไปพบผู้ต้องหาเพื่อมีเพศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเคยซื้อบริการทางเพศผ่านทางไลน์กับโมเดลลิ่งจริง โดยโมเดลลิ่งเป็นผู้ส่งภาพหญิงสาวมาให้เลือก เมื่อตกลงราคากันได้แล้วจะโอนเงิน จากนั้นจะมีการส่งโลเคชันให้หญิงสาวเดินทางมาพบและมีความสัมพันธ์กัน ก่อนแยกย้าย โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าเด็กหญิงอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่แน่ใจว่าได้สอบถามอายุจากโมเดลลิ่งหรือจากตัวเด็กหญิงหรือไม่ จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการใช้บริการทางเพศ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากขบวนการโมเดลลิ่งมักแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กหญิง ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าและมีค่าตอบแทนสูง โดยจะปกปิดข้อเท็จจริงไม่แจ้งอายุที่แท้จริงให้ลูกค้าทราบ อาจทำให้ผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพรากผู้เยาว์ ต้องโทษตามกฎหมาย สูญเสียทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียง