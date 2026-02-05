ผบ.ตร.สั่งขยายผลคดีโจ๋ 15 ชิงทองห้างดังหาดใหญ่ ขันน็อตมาตรการดูแลหลังราคาทองพุ่ง เสี่ยงคดีชิงทรัพย์เพิ่ม

ผบ.ตร.เผยคดีเยาวชนวัย 15 บุกชิงทอง 33 บาท กลางห้างดังหาดใหญ่ อยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ช่วยเหลือ หลังหลบหนีข้ามจังหวัดก่อนจนมุมที่อุบลฯ ขณะทองของกลางยังขาดอีก 3 บาท เร่งสอบปลายทาง พร้อมเตือนราคาทองพุ่งเสี่ยงคดีชิงทรัพย์เพิ่ม
วันนี้ (5 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำเยาวชนชายอายุ 15 ปี ที่บุกชิงทอง 33 บาท ภายในห้างดังในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังตามไปจับกุมได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี โดยระบุว่า ยังอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีบุคคลใดให้การช่วยเหลือหรืออยู่เบื้องหลังหรือไม่ เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชน ตอนก่อเหตุทำคนเดียว แต่หลังก่อเหตุที่จังหวัดสงขลา ก็ได้หลบหนีไปถึงจ.อุบลราชธานี คาดว่าอาจตั้งใจจะหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งตำรวจก็สันนิษฐานว่าอาจมีผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือคนที่ยุยงส่งเสริมให้ก่อเหตุ แต่เบื้องต้นยังไม่พบผู้ช่วยเหลือในการหลบหนี โดยตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีเพื่อนอยู่ที่จ.อุบลราชธานี จึงหนีไปที่นั่น
ส่วนทองของกลาง ตรวจยึดกลับมาได้น้ำหนักรวม 30 บาท ขาดไป 3 บาท ที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลว่าผู้ก่อเหตุนำทอง 3 บาทไปทำอะไร หรือขายให้ใคร และปลายทางของทองทั้งหมด ตั้งใจจะนำไปทำอะไร ที่ไหน และหลังจากนี้ก็จะนำตัวเยาวชนที่ก่อเหตุส่งกลับไปดำเนินคดีที่จังหวัดสงขลา
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงที่ราคาทองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีคดีชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางตำรวจก็พยายามออกมาตรการ เพิ่มขีดความสามารถเรื่องการเฝ้าระวังและการตรวจตราให้เข้มข้นขึ้น จนกระทั่งมาเกิดเหตุ 2 คดีติดกัน แต่เรื่องนี้ตำรวจแก้ปัญหาฝ่ายเดียวไม่ได้ ผู้ประกอบการร้านทองเอง ควรจะมีระบบการป้องกันร้าน การเข้าถึงตัวพนักงานและทรัพย์สินให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น
"ขณะที่ประชาชนที่สวมใส่เครื่องประดับ ก็ต้องระวังตนเอง ส่วนบริษัทประกันภัย ก็ควรจะมีเงื่อนไขความคุ้มครอง เพื่อกดดันให้ทางร้านทองซึ่งเป็นผู้ทำประกัน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้ต่างคนก็ต่างเฝ้าระวังตนเอง ซึ่งทางพล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เตรียมประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในวันที่ 10 ก.พ.นี้"ผบ.ตร.กล่าว
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีผู้ก่อคดีอาชญากรรมที่เป็นเยาวชนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ระดับครอบครัว ผู้ปกครองควรอบรมบุตรหลาน เพื่อปรับทัศนคติความคิดตั้งแต่ต้น ส่วนทางตำรวจ ตนเองก็ได้กำชับทุกพื้นที่ให้ใช้ตำรวจมวลชนเข้ามาเสริม รวมถึงการพูดคุยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอยู่ในสังคมที่ดีและเรื่องกฎหมายให้กับเยาวชน