"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องคอร์สทำอาหาร ปัดตอบการเมือง เพื่อนมงฟอร์ตฯ แห่ให้กำลังใจ

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผยคุณพ่อดีใจ เพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ตฯ มาให้กำลังใจ ฝากความห่วยใยดูแลสุขภาพ ปัดตอบการเมือง-เลือกตั้งใหญ่
วันนี้ (5 ก.พ.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี และ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรมคนโตของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยานายทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 และคนเสื้อแดงมายืนรอให้กำลังใจ
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร เดินเข้าไปพูดคุยทักทายกับกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณอย่างเป็นกันเองประมาณ 1-2 นาที พร้อมร่วมถ่ายรูปร่วมกัน โดยมีตัวแทนกลุ่มเพื่อนได้เอ่ยขึ้นว่าขอให้นายทักษิณได้ออกจากเรือนจำไวๆ ซึ่ง น.ส.แพทองธาร ตอบกลับเพียงสั้นๆ ว่า "ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะ" ก่อนเดินเข้าไปภายในเรือนจำฯ
ต่อมา เวลา 10.45 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ได้เดินออกมาพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นมงฟอร์ตฯ อีกครั้ง โดยระบุว่า นำข้อความที่เพื่อนๆ ฝากถึงนายทักษิณไปบอกให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายทักษิณตอบกลับมาว่าดีใจและขอบคุณมาก พร้อมฝากความห่วงใยให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย ก่อนที่ น.ส.แพทองธาร จะยกมือไหว้ขอบคุณกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นที่เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงรายละเอียดการสนทนากับนายทักษิณ โดย น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรพิเศษ ส่วนใหญ่พูดคุยเรื่องการเรียนคอร์สทำอาหารและการอบรม 10 วัน ซึ่งวันพรุ่งนี้ (6 ก.พ.) จะเป็นการอบรมวันสุดท้าย เมื่อถามต่อว่านายทักษิณได้ฝากข้อความถึงสถานการณ์การเมืองหรือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า "ไม่มีค่ะ" ก่อนจะเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกไปพร้อมสามีทันที