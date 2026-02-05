บิ๊กแจ๊ส ปักหมุดลาดหลุมแก้ว ลุยตรวจที่ดินธรณีสงฆ์ 50 ไร่ เตรียมสร้างศูนย์การแพทย์ อบจ.

จับมือ 3 วัดดัง-มหาเถรสมาคม เช่าที่ดินระแหง 20 ปี เนรมิตโมเดลสาธารณสุขครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตชาวปทุมฯ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมบริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง "ศูนย์การแพทย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี" ณ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการสาธารณสุขระดับมาตรฐาน
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับความเมตตาและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ โดยที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างเป็นที่ดินโฉนดร่วมของ วัดสะพานสูง, วัดท้องคุ้ง และวัดโปรดเกษ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการขอเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ตรง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว นี้มีจุดเด่นเรื่องความสะดวกในการเดินทาง และมีเนื้อที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับการสร้างศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมสนามกีฬา และ อาคารจอดรถ ที่มีทั้งการรักษาแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลหลักในตัวเมือง และยกระดับการดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ดังกล่าวจะเน้นการให้บริการแบบครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่รวดเร็วและเป็นมิตรต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของ อบจ.ปทุมธานี ภายใต้การนำของ "บิ๊กแจ๊ส"