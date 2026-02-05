รวบ “มิสเตอร์สเปรย์” ตระเวนพ่นสีข้อความเชิงสัญลักษณ์ ป่วนทั่วเกาะพะงัน

ตม.บุกจับ “มิสเตอร์สเปรย์” ชาวเยอรมันตระเวนพ่นสีข้อความเชิงสัญลักษณ์สถานที่ต่างๆ ทั่วเกาะพะงัน สร้างความเสียหายในแหล่งท่องเที่ยวไทย
จากกรณีที่ปรากฏตามข่าวซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เป็นภาพชายต่างชาติ ตระเวนใช้สีสเปรย์พ่นข้อความภาษาอังกฤษตามที่สาธารณะและป้ายสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งเกาะพะงัน โดยพ่นข้อความเชิงสัญลักษณ์ เช่น FREE GAZA,LIBRE,GAZA เป็นต้น บริเวณเสาไฟฟ้า หลักกิโลเมตร พื้นถนน ถังขยะ ป้ายจราจร ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ หน่วยงานซึ่งเป็นผู้เสียหายจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ และเป็นที่โจษจัน ของสังคมไทย ในการเอาผิดคนต่างชาติที่สร้างความเสียหายในแหล่งท่องเที่ยวไทย
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (5 ก.พ.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษก สตม. และ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว โฆษก บก.สส.สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. ได้นำชุดสืบสวน บก.สส.สตม.จับกุม MR.TOM HEINE อายุ 57 ปี สัญชาติ เยอรมัน ผู้ก่อเหตุ ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเสาชิงช้า ในเขต กทม.
โดยการจับกุมดังกล่าว ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.สั่งการให้ พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ พงส.สภ.เกาะพงัน เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ จนสามารถติดตามภาพจากระบบอัตลักษณ์บุคคล จนทราบตัวผู้ก่อเหตุ และออกหมายจับ
และพบว่า MR.TOM HEINE ได้เดินทางออกจากพื้นที่เกาะพะงัน มายังกรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานงานมายัง บก.สส.สตม.เพื่อดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมตัว และมีการสืบสวนติดตามจนสามารถพบแหล่งหลบซ่อน เข้าจับกุมตัวได้ โดยแจ้งข้อหาว่า " “ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือ มีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยผิดกฎหมาย และ ขีดเขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ บนกำแพง เสาไฟฟ้าหรือสิ่งก่อสร้างในที่สาธารณะโดยผิดกฎหมาย” โดยควบคุมตัวนำส่ง พงส.สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีพฤติการณ์ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้ให้แนวทางการปฏิบัติ โดยให้ ตม.ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ทั้ง พะงัน สมุย ภูเก็ต เป็นต้น ประสานงานกับฝ่ายปกครองและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยให้มีการนำข้อมูลเข้าประชุมหารรือ เพื่อมีมติเสนอความเห็นมายัง สตม.ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนวีซ่า ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522 เพื่อระงับสิทธิการอนุญาตพำนักในประเทศต่อไป ซึ่งในกรณีของ Mr.TOM จะมีการประชุมเพื่อพิจารณา ในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.นี้