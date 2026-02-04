ระทึกกล้องวงจรปิดจับภาพกระบะเสียหลักชนรถรอง ผอ.โรงเรียนบึงบา บาดเจ็บ 2 ติดภายใน 1 ราย

เวลา 07.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ร้อยตำรวจเอกสายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวนสภ. หนองเสือ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถชนกัน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย 1 ในนั้น ติดภายในยานพาหนะ ถนนเลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก ม.3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และอุปกรณ์ตัด-ถ่าง
ในที่เกิดเหตุ ใกล้เคียงวัดบึงบา ถนนเลียบคลอง 10 เจ้าหน้าที่พบ รถกระบะยี่ห้อ มาสด้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ผจ 4245 เชียงใหม่ มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย ทราบชื่อนายจักรพงศ์ นนลือชา อายุ 22 ปี(ผู้ขับขี่) และมีผู้โดยสาร นายอำนาจ สิงห์สนอง อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองเสือ ใกล้กันพบ รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น XPANDER หมายเลขทะเบียน 1 ขอ 522 กรุงเทพมหานคร มีผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่ในยานพาหนะ เจ้าที่กู้ภัยจึงได้ใช้อุปกรณ์ตัด-ถ่าง ก่อนจะสามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาได้โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บหญิงคนดังกล่าวทราบชื่อ นางสาวสายฝน สุขจิต อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 101/113 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบา เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล มศว.
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่ารถของรองผู้อำนวยการ ขับรถจากธัญบุรีมุ่งหน้าหนองเสือเพื่อจะไปโรงเรียนบึงบา ส่วนลดรถกระบะขับรถจากหนองเสือมุ่งหน้าธัญบุรี เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะได้เสียหลักข้ามเลน ไปชนเข้ากับรถรองผู้อำนวยการอย่างจัง ส่งผลให้รถกระบะบาดเจ็บ 2 ราย เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งหน้ามา ส่วนรถของรองผู้อำนวยการ ขับมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บติดภายในยานพาหนะก่อนที่กู้ภัยจะช่วยกันนำผู้บาดเจ็บออกจากรถก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองเสือ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้บันทึกภาพเป็นที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งจะได้ทำการสอบสวนคู่นี้ทั้งสองฝ่ายหักออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป