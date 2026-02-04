ป.รวบแล้ว! เยาวชนอายุ 15 ชิงทองห้างดังหาดใหญ่ หนีไปจนมุมคาสถานีขนส่งอุบลฯ

รวบแล้ว! เยาวชนอายุ 15 ก่อเหตุชิงทองในห้างดังที่หาดใหญ่ กองปราบตามจับคาขนส่งอุบลฯ เจ้าตัวสารภาพซ่อนทองของกลาง 30 เส้นไว้บ้านเพื่อนที่สงขลา ก่อนขึ้นเครื่องไปลงที่ดอนเมือง แล้วนั่งรถโดยสารต่อไปที่อุบลราชธานี
จากกรณีเมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่ง ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในพื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ น้ำหนักทองคำรวม 33 บาท ตามที่มีการนำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 18.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.อ.พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. นำกำลังเข้าควบคุมตัว นายอั๊น (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ชาว จ.สงขลา ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุดังกล่าว ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สำหรับการเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ เนื่องจากพบหลักฐานว่า เยาวชนชายผู้ต้องสงสัยรายนี้ คือผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน ทั้งจากภาพกล้องวงจรปิด และ พยานหลักฐานแวดล้อมต่าง ๆ โดยหลังก่อเหตุเสร็จ ผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้นำทองคำของกลางไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่ง ก่อนจะขึ้นเครื่องบินจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา มาลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในทันที กระทั่งรุ่งเช้าจึงนั่งรถโดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิตมุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังปลายทาง จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ป. จึงประสานกำลังตำรวจ กก.3 บก.ป. ตามเข้าควบคุมตัวได้ดังกล่าว
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินเข้าไปแสดงตัวขอเข้าตรวจสอบ ผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ออกอาการตกใจ พยายามวิ่งหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์จควบคุมตัวในทันที
ทั้งนี้จากการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยรายนี้ให้การรับสารภาพ เบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างนำตัวส่ง สภ.คอหงส์ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ต่อมา เวลา 19.30 น. วันเดียวกัน เจ้าตัวให้การรับสารภาพพร้อมเปิดเผยสถานที่เก็บซ่อนของกลาง ซึ่งอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในพื้น จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ กก.6 บก.ป. อีกส่วนหนึ่งจึงเร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าว ก่อนพบทองคำรูปพรรณซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านดังกล่าวจริง รวมประมาณกว่า 30 เส้น จึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง