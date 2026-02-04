xs
“ณรงค์” ประธาน กกต. เปิดงาน “Big Day” จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สุจริต โปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าน้ำนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ (Big Day) โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมในวันนี้มีตัวแทนจากผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และการแสดงจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ที่มาสร้างสีสันภายในงาน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ (Big Day) ในวันนี้ จังหวัดนนทบุรีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ จำนวน 1,094,383 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 8 เขต และมีผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน ในนามของจังหวัดนนทบุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานในวันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน

นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี และจัวหวัดนนทบุรีได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียง ประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ได้มีการกำหนดสีของบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติให้มีความแตกต่าง ดังนี้ “บัตรสีชมพู” เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ กากบาทเลือกพรรคการเมืองได้หนึ่งพรรค “บัตรสีเขียว” เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กากบาทเลือกผู้สมัครได้หนึ่งหมายเลข และ “บัตรสีเหลือง” สำหรับกากบาทออกเสียงประชามติ ว่า “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่แสดงความคิดเห็น” กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าร่วมในกิจกรรม Big Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันนี้ รวมจำนวน 600 คน ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 2.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 3.หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี 4.ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี 5.ศส.ปชต. และเครือข่าย 6.ประชาชน องค์กรเอกชน อสม. นักเรียน และสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้น

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ (Big Day) ในวันนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในจังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย ตนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แล้วออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอีกก้าวหนึ่งในการแสดงพลังและเจตจำนง







































