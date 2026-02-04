“พิทักษ์เลือกตั้งนครปฐม 69” กวาดล้างก่อนเข้าคูหายึดได้ทั้งปืน ยา และลูกระเบิด

วันที่ 4 ก.พ. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย พ.อ.ภูมิพศุตม์ เตี๊ยะเพชรดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา พ.ต.อ.วรัญญู กุลดิลก รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม และ พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ในปฏิบัติการ “พิทักษ์เลือกตั้งนครปฐม 69” และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2569
โดยผลการปฏิบัติสามารถ จับกุมคดี พรบ.อาวุธปืน จำนวน 30 ราย ได้ผู้ต้องหา 31 คน พร้อมของกลาง อาวุธปืน จำนวน 30 กระบอก แบ่งเป็น อาวุธปืนมีทะเบียน จำนวน 11 กระบอก อาวุธปืนไม่มีทะเบียน จำนวน 19 กระบอก เครื่องกระสุนปืน จำนวน 21 นัด และวัตถุระเบิด จำนวน 1 ลูก นอกจากนี้ยังแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) จำนวน 5 ราย โดยแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา ได้แก่ 1.จำหน่ายและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและแพร่กระจายในประชาชน และ 2.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติด (ยาบ้า) รวมจำนวน 22,022 เม็ด และยาเสพติด (ยาไอซ์) น้ำหนักรวม 5.58 กิโลกรัม พร้อมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลค่ารวมประมาณ 1,875,000 บาท
ซึ่งการจับกุมคดียาเสพติดดังกล่าวสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวและการประสานงานจาก สภ.ดอนตูม จนนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้รวมทรัพย์สินที่สามารถตรวจยึดเป็นของกลางในคดี ทั้งสิ้น จำนวน 1,875,000 บาท.