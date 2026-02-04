ผบ.ตร.ฮ่องกง ขอบคุณตำรวจไทย ช่วยจับโจรข้ามชาติรายสำคัญ–ฆาตกรหนีคดี

ผบ.ตร.ฮ่องกงเข้าพบผบ.ตร.ไทย แสดงความขอบคุณ พร้อมชื่นชมศักยภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หลังร่วมมือสกัดจับอาชญากรข้ามชาติรายสำคัญ ทั้งโจรปล้นร้านหรูและผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม ย้ำไทยไม่ใช่ทางผ่าน ไม่ใช่ที่หลบซ่อนคนร้าย
วันนี้ (4 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายโจว หยัดหมิง ผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกง เข้าพบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย จากความร่วมมืออันแน่นแฟ้นในการจับกุมอาชญากรข้ามชาติรายสำคัญหลายคดี สะท้อนศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมต้อนรับ โดยมี พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รองผบช.สตม.และโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมให้การต้อนรับ
นายโจว หยัดหมิง กล่าวขอบคุณตำรวจไทยเป็นพิเศษ กรณีการจับกุมคนร้ายชาวจีนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านแบรนด์เนมหรูในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อกลางปี 2568 ก่อนหลบหนีเข้าประเทศไทย และถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สกัดจับได้อย่างรวดเร็วที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ก่อนผลักดันส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของฮ่องกง
นอกจากนี้ ยังชื่นชมกรณีล่าสุดที่ตำรวจไทยสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมซึ่งหลบหนีมาใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลานานได้สำเร็จ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความร่วมมือด้านการข่าว การสืบสวน และการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง
ในโอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกง ได้มอบหนังสือแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการ พร้อมเหรียญที่ระลึก ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจำนวน 28 นาย เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน นำโดย พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2, พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี และ พ.ต.อ.เนาวรัตน์ เฉลิมศรี ผู้กำกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด้านพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยึดหลักไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงหรือเส้นทางหลบหนีของอาชญากรข้ามชาติ และพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานตำรวจนานาชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความเชื่อมั่นของประชาคมโลก
ขณะที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กำหนดนโยบายคุมเข้มการสกัดกั้นคนร้ายต่างชาติอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ในปี 2568 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนามบินทั่วประเทศสามารถผลักดันคนต่างชาติกลุ่มเสี่ยงออกนอกราชอาณาจักรได้ถึง 25,337 ราย การเข้าพบครั้งนี้จึงนับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความเชื่อมั่นจากนานาชาติที่มีต่อศักยภาพตำรวจไทย โดยเฉพาะสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทำหน้าที่เป็นปราการด่านแรกของประเทศ ในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ และย้ำจุดยืนว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติอย่างเด็ดขาด