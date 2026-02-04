ตร.ทางหลวงรวบหนุ่มปัตตานีคลั่งยา บุกยิงบ้าน-รถลูกหนี้ 2 ครั้ง

ตำรวจทางหลวงรวบคารถโดยสารประจำทาง ทาสยาคลั่งบุกยิง"บ้าน-รถ"ลูกหนี้ 2 ครั้ง จนหวาดผวาต้องหนีออกจากบ้าน
วันนี้ ( 4 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อินทรัตน์ ปัญญา ผกก.7 บก.ทล. พ.ต.ท.สวรรยา เอียดตรง สวญ.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายรอชาลี (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานี ที่ อ.414/2564 ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และทำให้เสียทรัพย์ และหมายจับศาลจังหวัดยะลา ที่ 223/2564 ในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ได้บนทางหลวงหมายเลข 43 หลักกิโลเมตรที่ 80 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 ผู้ต้องหาเมายาบ้าจนขาดสติ ถืออาวุธปืนออกมายืนกลางถนน ก่อนยิงใส่รถยนต์และบ้านพักของ นายเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นลูกหนี้ เพื่อทวงถามเงินที่ติดค้างจำนวน 60,000 บาท โดยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้มีรถยนต์ของ นายเอ ได้รับความเสียหาย และบุคคลภายในบ้านเกิดความหวาดกลัวจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน จนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับจากศาล แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีเรื่อยมา กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า นายรอชาลี ผู้ต้องหา กำลังเดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหานั่งอยู่บริเวณเบาะผู้โดยสารแถวหลังสุด มีท่าทีพยายามหลบหน้าหลบตาเจ้าหน้าที่ เมื่อขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับ แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะรัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป