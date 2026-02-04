ตร.ทางหลวงสกัดจับแก๊งขนชาวจีน 14 คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตำรวจทางหลวงสกัดขบวนการขนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวบคนไทย 3 ราย พาคนจีนเถื่อน 14 คน นั่งเรือจากลาวลักลอบเข้าเมือง สารภาพได้ค่าจ้างหัวละ 5 พันบาท
วันนี้ (4 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก. 1 บก.ทล. พ.ต.ท.สรศักดิ์ แสงจันทร์ สวญ.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. และ พ.ต.ต.มนตรี ศรีวัฒนกุล สว.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. นำกำลังจับกุมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ประกอบด้วย นายจักรพล อายุ 44 ปี, นายจิรวัฒน์ อายุ 21 ปี และนายกฤษดา อายุ 44 ปี ในข้อหา “รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้พ้นจากการจับกุม” พร้อมจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 14 คน ในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตรวจยึดของกลาง รถยนต์เชฟโรเลต รุ่น Trailblazer สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ 1 คัน, รถตู้โตโยต้า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพฯ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ทั้งสองคันมีลักษณะต้องสงสัย จึงเรียกให้หยุดตรวจบริเวณถนนมิตรภาพ ขาเข้า กม.1 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี พบว่านายจักรพลเป็นผู้ขับขี่รถกระบะเชฟโรเลต โดยมีผู้โดยสารร่วมมาด้วย ขณะเดียวกันพบรถตู้โตโยต้า มีนายกฤษดาเป็นผู้ขับขี่ และมีผู้โดยสารจำนวนมากนั่งอยู่ภายในจึงนำรถยนต์ทั้งสองคันไปตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดที่สถานีตำรวจทางหลวงสระบุรี (ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.) ก่อนพบว่าผู้โดยสารในรถจำนวน 14 ราย เป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใด
สอบสวนทั้งคู่ให้การรับสารถภาพว่า ก่อนหน้าได้รับการติดต่อจากชายชาวลาวชื่อ “นายตั้ม” ผ่านเฟซบุ๊ก ให้ไปรับคนต่างด้าวจากพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปส่งปลายทาง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับค่าจ้างคนละ 5,000 บาท
ส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง 14 คน ให้การว่า ลักลอบเข้ามาประเทศไทยโดยใช้เรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง และยอมรับว่าไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป