ป.รวบทรพีคลั่งยา จับแม่-พี่สาวขัง พยายามฆ่า ขวางช่วยส่ง รพ.

กองปราบบุกรวบหนุ่มคลั่งยา หนีคดีจับมารดา-พี่สาวขังในบ้านใช้มีดพร้าพยายามฟัน จนแม่เครียดกินยาฆ่าตัวตาย ซ้ำขัดขวางการช่วยเหลืออาการจนโคม่า
วันนี้ ( 4 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอานนท์ หรือ “ปืน” อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง ที่ จ.50/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 ข้อหา “หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น หรือกระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และพยายามฆ่าบุพการี” ได้บริเวณตลาดในพื้นที่ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66นายอานนท์ ผู้ต้องหาได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด ภายในบ้านพักพื้นที่ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนใช้อาวุธมีดพร้าพยายามทำร้ายมารดาและพี่สาว เมื่อญาติพยายามเข้าช่วยเหลือนายอานนท์กลับข่มขู่ไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ พร้อมกักขังมารดาไว้ภายในบ้าน จากเหตุดังกล่าวทำให้มารดาเกิดความเครียดอย่างหนัก จนกินยาเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตาย เมื่อญาติและเพื่อนบ้านเห็นอาการรีบเข้าช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาล แต่นายอานนท์ยังคงขัดขวาง โดยยืนถือมีดพร้ากวัดแกว่งไปมา ทำให้การช่วยเหลือล่าช้า อาการของมารดาทรุดหนักในเวลาต่อมา
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ญาติ และเพื่อนบ้าน ตัดสินใจเข้าชิงอาวุธมีดพร้าจากนายอานนท์ และควบคุมตัวไว้ได้ และรีบนำมารดาส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แพทย์ระบุอาการวิกฤต ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา ภายหลังถูกจับกุม และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี กลับหลบหนีออกจากพื้นที่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกุมคดีจำหน่ายยาเสพติดเมื่อปี 2562 ศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี 3 เดือน ถูกคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน หลังพ้นโทษออกมา ยังคงกลับไปเสพยาเสพติดอีก จนนำไปสู่เหตุคลุ้มคลั่งก่อเหตุรุนแรงกับบุพการีและพี่สาวจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากพนัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป