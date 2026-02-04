อัยการคุ้มครองสิทธิจ.ระยอง ไกล่เกลี่ย คดีรถเสีย-บ้านชำรุด ไม่ลงตัว ส่งสคบ.พิจารณาต่อ

อจ.คช.ระยอง ลุยไกล่เกลี่ย 2 เคส รถเสีย-บ้านชำรุดไม่ลงตัว ส่ง สคบ.พิจารณาดำเนินคดีต่อ ยันตั้งใจทำงาน เพื่อลดคดีความขัดเเย้งขึ้นสู่ศาล
วันนี้ (4 ก.พ.) ที่ห้องประชุมเสนานิคมพินิจ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ได้เป็นประธาน ในที่ประชุมคณะอนุกรรมไกล่เกลี่ย เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2569
โดยในที่ประชุมมีวาระการประชุม 2 เรื่อง เรื่องแรกพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการนำรถ ของผู้บริโภค เข้ารับการบริการ จากศูนย์ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วปรากฏว่า มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น จากการให้บริการของศูนย์ให้บริการ
นายเทพประทานพร ประธานในที่ประชุม ได้เสนอแนะให้ มีการ เจรจา ตกลงพูดคุยกัน ในการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ผู้บริโภค โดยคิดจากมูลค่ารถ ของผู้ร้อง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่อง เป็นกรณี ผู้ร้องซื้อบ้านจากโครงการก่อสร้าง แล้วบ้านดังกล่าวมีความชำรุดบกพร่อง จึงเรียกให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขความชำรุดบกพร่องดังกล่าว
บรรยากาศในการประชุม ได้มีการเสนอแนะข้อมูล ทั้งจากตัวผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
โดยประธานทำหน้าที่แสวงหาจุดร่วมกัน อันเป็นการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจากเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ดีพบว่า คู่กรณีไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
ที่ประชุมจึงมีมติให้ 2 เรื่อง ให้คณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ บทบาทในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค เป็นอีกบทบาทหนึ่งของ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา เพื่อระงับข้อพิพาท ก่อนที่จะมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล อันเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คุ้มครองสิทธิของประชาชน