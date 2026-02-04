รวบหนุ่มสั่งซื้อกระสุนปืนออนไลน์ผ่านกลุ่มลับ อ้างเอามาซ้อมยิงในสนาม

ตร.ไซเบอร์บุกจับหนุ่มพนักงานโรงแรมคาบ้านพัก ย่านลำลูกกา หลังสั่งซื้อกระสุนปืนกว่า 300 นัด ผ่านทางออนไลน์ในกลุ่มลับ สารภาพเอามาซ้อมยิงในสนาม
วันนี้ (4 ก.พ.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอกรินทร์ สนนาค รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ต.ประภาส สมวงษ์ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สอท.2 ช่วยราชการ กก.4 บก.สอท.2 ร.ต.ท.กู้เกียรติ เชิดสูงเนิน รอง สว.กก.4 บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 76/2569 ลง 3 ก.พ.2569 ค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.6 หมู่บ้านหรูย่านรังสิต-คลอง 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าจับกุมนายวัฒนา นนทศิลา อายุ 35 ปี พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านดังกล่าว พร้อมของกลางอาวุธปืน Glock 26 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก และกระสุน 50 นัด ในความผิดฐาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยให้ดำเนินการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล และอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย ก่อนวันเลือกตั้ง โดยเมื่อช่วงเดือน ส.ค.68 ตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ตรวจพบกลุ่มลับมีการซื้อขายอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ใช้กับปืนหลายชนิด ทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 400 ราย จึงทำการสืบสวนจนพบข้อมูลว่า นายวัฒนาเป็นหนึ่งในลูกค้าของกลุ่มที่เคยสั่งซื้อกระสุนปืนทางออนไลน์รวม 3 ครั้ง จำนวนกว่า 300 นัด
อีกทั้งชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและอุปกรณ์ปืนที่ผิดกฎหมายในกลุ่มลับรายนี้ไปแล้วกว่า 10 ราย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพักและเข้าจับกุมตัวนายวัฒนาพร้อมอาวุธปืนของกลาง จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการได้รับอนุญาตมีและครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืน
เบื้องต้นสอบปากคำนายวัฒนาให้การว่า อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของญาติ ซึ่งส่วนตัวมีความชื่นชอบการยิงปืน จึงสั่งซื้อกระสุนปืนทางออนไลน์มาซ้อมยิงในสนามยิงปืนเท่านั้น และไม่เคยนำปืนไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด จึงควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป