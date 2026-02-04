แม่ทัพกุ้ง" บรรยายพิเศษ “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี”แนะเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 10  เป็นคนดีของประเทศชาติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

"แม่ทัพกุ้ง" บรรยายพิเศษ “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี” แนะแนวทางเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 10 เป็นคนดีของประเทศชาติ เสียสละ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
วันนี้ (4 ก.พ.) เวลา 10.45 น. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี” ให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวน 120 คน จากพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้โครงการ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 10 โดยมีนางสิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะทำงานดำเนินการโครงการ และคณะให้การต้อนรับ
พล.อ.บุญสินได้เดินทักทายเยาวชนอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวถึงประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าไม่เคยมีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา ทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน แม้พื้นที่จะมีความขัดแย้ง แต่ต้องใช้ความเข้าใจ ค่อยๆ แก้ไขปัญหา โดยตนเองนั้นได้ยึดหลักพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางสำคัญ
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติ เห็นได้จากผู้นำภาครัฐและข้าราชการในหลายระดับที่เป็นพี่น้องมุสลิม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตนเองขอฝากข้อคิดให้รู้จักทบทวนตนเอง ตั้งเป้าหมายชีวิต และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากโอกาสที่ได้รับไม่ได้มาง่าย ๆ ทุกคนล้วนผ่านการคัดเลือกมาในฐานะตัวแทนเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อได้รับโอกาสจากโครงการนี้แล้ว ก็ขอให้เป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยบอกกล่าวเพื่อนพี่น้องในพื้นที่ ให้ร่วมกันเป็นคนดีของประเทศชาติ มีคุณธรรม เมตตา เสียสละ และไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ส่วนปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นการสร้างความแตกแยกไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่ความสูญเสียกับทุกฝ่าย การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากการใช้สติ ความเข้าใจ และความร่วมมือของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา ทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติ จึงอยากให้กำลังใจเยาวชนทุกคน ขอให้ภาคภูมิใจในโอกาสที่ได้รับ ตั้งใจเรียน เป็นคนดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคงในอนาคต และร่วมกันยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อความเข้มแข็งและความสามัคคีของประเทศชาติ