ป.ป.ส. จับมือสถาบันการเงิน ประสานตรวจสอบเส้นทางการเงินคดียาเสพติด

เลขาฯ ป.ป.ส. ผนึกกำลังกับสถาบันการเงิน หารือแนวทางประสานงานตรวจสอบเส้นทางการเงินตัดวงจร-ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
วันนี้ (4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ 3 ก.พ. ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือสถาบันการเงินในการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อหารือแนวทางและพัฒนาความร่วมมือการประสานงานตรวจสอบเส้นทางการเงินนำไปสู่การขยายผลจับกุม ยึดอายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตัดเส้นทางการเงินทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้หารือกับผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ผู้แทนบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub Capital Group Holding Co., Ltd.) ในประเด็นขอบเขตหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการเงิน เสริมสร้างกรอบแนวทางในการประสานการตรวจสอบและอายัดบัญชีเงินฝากที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด การดำเนินการกับบุคคลและบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึง แนวทางการพัฒนาความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และสถาบันการเงิน เพื่อความรวมเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. กับสถาบันการเงินโดยนำระบบการรับ-ส่งข้อมูลทาง API เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นการทบทวนกระบวนการประสานความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินระหว่างสถาบันการเงิน กับสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งในมิติตัวบุคคลผู้กระทำผิดและทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดมีอยู่หรือได้มาจากการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในมาตรการหรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น