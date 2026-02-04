กพ.ทอ.ร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้ วันทหารผ่านศึก 2569 สมทบทุนช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก

ที่สำนักงานเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 โดย พล.อ.ท.วิโรช พยาน้อย เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คุณยุพดี เมืองน้อย อุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสเข้าจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก หรือ “ดอกป๊อปปี้”
ในการนี้มี น.อ.เสรวรรถ คล้ายพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และ คุณชลธิชา คล้ายพุฒ ภริยา ร่วมกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารอากาศได้ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อดอกป๊อปปี้ เพื่อสมทบทุนเป็นรายได้สาธารณกุศล นำไปใช้ในกิจการสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก อันเป็นการแสดงออกถึงความระลึกถึงและเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569