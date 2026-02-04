นร.หญิงเดินข้ามทางม้าลาย ถูก จยย.เสียหลักไถลชนล้มเจ็บหนัก

นักเรียนหญิงกำลังเดินข้ามทางม้าลาย ย่านบางบอน ถูกรถ จยย.ขี่มาเบรกไม่ทันคว่ำไถลชน เข้าจนร่างล้มลงได้รับบาดเจ็บรุนแรง
วันนี้ (4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ความยาว 50 วินาที ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางขุนเทียน ถนนเอกชัย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา
โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพขณะที่นักเรียนสองคนกำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย โดยมีนักเรียนชายเดินนำอยู่ทางด้านขวาเล็กน้อย และนักเรียนหญิงเดินตามมาทางด้านซ้าย ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังข้ามถนน ปรากฏว่านักเรียนชายสังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว จึงรีบกระโดดหลบหนีไปข้างหน้าได้ทัน
แต่นักเรียนหญิงที่เดินตามหลังมาหยุดชะงัก ทำให้รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวที่พยายามเบรกแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เสียหลักล้มลงและไถลพุ่งเข้าชนช่วงขาของนักเรียนหญิงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เธอล้มฟาดลงกับพื้นถนนในลักษณะตะแคงข้างทันที
โดยเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อโซเชียลออนไลน์ ถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงเขตทางข้ามหรือทางม้าลาย ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนเดินเท้า