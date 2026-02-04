ชวนร่วมส่งกำลังใจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทย ลุยศึก UAE Swat Challenge 2026

รองโฆษก ตร. เผย ทีมสวาท ตำรวจไทย พร้อมแล้วกับการแข่งขัน UAE Swat Challenge 2026 ขอแรงใจพี่น้องชาวไทย ติดตามและร่วมเชียร์ในการแข่งขันนี้
วันนี้ (4 ก.พ.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทีมผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี UAE SWAT Challenge 2026 ได้เดินทางถึงนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 7–11 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ได้ส่งกำลังใจให้ทีมตัวแทนตำรวจไทยทุกนาย
ทีมตำรวจไทยที่ร่วมแข่งขัน UAE Swat Challenge 2026 จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม ซึ่งได้ลงสนามทำการซ้อมในสนามแข่งจริง ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจมีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้มีทีมชุดปฏิบัติการประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน 118 ทีม จาก 52 ประเทศ โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จะเริ่มทำการจับฉลาก แถลงกติกา มีพิธีเปิดและแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2569
การแข่งขัน UAE SWAT Challenge 2026 เป็นการทดสอบขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการพิเศษ (SWAT) จากทั่วโลก ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนภารกิจจริง 5 ภารกิจหลัก ได้แก่
1. ภารกิจยุทธวิธี (Tactical Event) การประสานงานทีม การยิงเป้าหมาย และการเคลื่อนที่ภายใต้แรงกดดัน
2 .ภารกิจจู่โจมอาคาร (Assault Event) การบุกเคลียร์พื้นที่ในอาคารจำลอง แยกผู้ร้ายและตัวประกัน
3. ภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่ (Officer Rescue) การช่วยเหลือและลำเลียงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่เสี่ยง
4. ภารกิจหอคอยและการโรยตัว (Tower Event) ปฏิบัติการแนวดิ่งและยิงเป้าหมายจากที่สูง
5. ภารกิจสนามสิ่งกีดขวาง (Obstacle Course) ทดสอบสมรรถภาพ ความอึด และความทนทานในระดับสูงสุด
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนชาวไทยในประเทศไทย และที่พำนักในนครดูไบ สามารถร่วมลุ้นและร่วมกันส่งแรงใจเชียร์ทีม SWAT ตำรวจไทย สามารถติดตามการแข่งขันแบบเรียลไทม์ หรือร่วมเชียร์ที่สนามแข่งได้พร้อมกัน โดยดูกำหนดการ สนามแข่ง และการถ่ายทอดสดได้ที่ https://uaeswatchallenge.com/