ตร.คุมเข้มเลือกตั้ง ระดมกวาดล้างปืน–ยาเสพติดทั่วประเทศ จับกุมกว่า 5,300 คดี

รอง ผบ.ตร.เผยระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง สรุปผลปฏิบัติห้วงก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า จับกุมอาวุธปืนและยาเสพติดได้กว่า 5,300 คดี
วันนี้ (4 ก.พ.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ปฏิบัติตามแผนพิทักษ์เลือกตั้ง/66 อย่างเคร่งครัด พร้อมให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และยาเสพติด
จากการรวบรวมผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งของหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ในห้วงระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พบผลการจับกุมสำคัญ ดังนี้
1. การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนรวมทั้งสิ้น 1,431 คดี ผู้ต้องหา 1,406 ราย ตรวจยึดอาวุธปืน 1,420 กระบอก แบ่งเป็น อาวุธปืนมีทะเบียน จำนวน 175 กระบอก อาวุธปืนไม่มีทะเบียน จำนวน 1,245 กระบอก เครื่องกระสุน จำนวน 4,463 นัด, คดีวัตถุระเบิด จับกุมได้จำนวน 3 คดี และคดีอาวุธสงคราม จับกุมได้จำนวน 3 คดี
2. การปราบปรามยาเสพติด นอกจากการกวาดล้างอาวุธปืนแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เร่งรัดปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงเวลาเดียวกันสามารถจับกุมดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถึง 3,900 คดี และจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้จำนวน 3,857 ราย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยังคงมาตรการเข้มงวดในการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องจากการเลือกตั้ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง