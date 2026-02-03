พบแล้ว ปืนปลอมคนร้ายใช้จี้ชิงทอง 198 บาท อยู่ใกล้จุดทิ้ง จยย. เผยแผนก่อเหตุคล้ายปี 62

ตำรวจพบอาวุธปืนปลอมของคนร้ายใช้ก่อเหตุจี้ชิงทอง 198 บาท ห้างย่านสุขุมวิท ทิ้งลงคลองประเวศใกล้จุดพบรถ จยย. เผยนำแผนประทุษกรรมมาเปรียบเทียบก่อเหตุคล้ายปี 62
วันนี้ (3 ก.พ.) พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. และ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.9 พร้อมทีมชุดสืบสวน นำเจ้าหน้าที่กก. 2 บก.รน. บช.ก. พร้อมอุปกรณ์เครื่องสแกนโลหะและชุดประดาน้ำ ลงพื้นที่บริเวณคลองใต้สะพานพัฒนาการ เขตประเวศ กทม. เพื่องมหาวัตถุพยานและอาวุธปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุข่มขู่พนักงาน ก่อนชิงทรัพย์ทองคำ หนัก 198 บาท และเงินสด 170,000 บาท ที่ร้านทองออโรร่า ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท 50 ชั้น 2 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ (30 ม.ค.) ที่ผ่านมา หลังก่อเหตุได้นำอาวุธปืนดังกล่าวไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงคลองแห่งนี้
พล.ต.ต.เศรษฐสิริ กล่าวว่า รับการประสานจากตำรวจนครบาลให้นำกำลังมาสนับสนุนในการค้นหาพยานหลักฐาน เชื่อว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนที่คนร้ายนำมาทิ้งในคลอง เบื้องต้นได้ส่งนักประดาน้ำลงงมหา ใช้เครื่องสแกนวัตถุโลหะใต้น้ำเพื่อช่วยในการค้นหาด้วย มั่นใจว่าถ้าคนร้ายนำปืนมาทิ้งในคลองบริเวณนี้จริง จะสามารถหาปืนของกลางพบอย่างแน่นอน
ด้าน พ.ต.อ.ภพธร เปิดเผยว่า แนวทางการสืบสวนเชื่อได้ว่าคนร้ายนำปืนมาทิ้งในคลอง ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ไปทิ้งคลองอีกจุดหนึ่ง ก่อนจะว่ายน้ำลอยคอหลบหนีไป อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าคนร้ายว่ายน้ำไปฝั่งบริเวณใด
ส่วนข้อสงสัยจากเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายหญิง ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในย่านพระราม 4 เมื่อปี 2562 แต่ยังไม่ถูกจับกุม ว่าอาจเป็นคนร้ายรายเดียวที่ก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่ มีการนำแผนประทุษกรรมมาเปรียบเทียบว่าเป็นคนร้ายรายเดียวกันหรือไม่ มีความเป็นไปได้ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอยู่
ต่อมาเวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจนักประดาน้ำ กก.2 บก.รน. ระดมปูพรมค้นหา โดยใช้เครื่องสแกนวัตถุใต้น้ำ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที สามารถงมเจออาวุธปืนของกลางของผู้ก่อเหตุได้บริเวณกลางคลองพัฒนาการ ห่างจากจุดโยนทิ้งใต้สะพานประมาณ 10 เมตร สอดคล้องกับภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นได้ชัดว่าคนร้ายมีการโยนของที่มีน้ำหนักไปบริเวณกลางคลอง
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนอัดลมหรือปืนปลอม ที่มีลักษณะเป็นรูปปืน มีแมกกาซีน แต่ไม่มีลูกกระสุน ปืนประเภทนี้ใช้สำหรับงานวัด ยี่ห้อรูเกอร์ สีดำ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นของกลาง เพื่อนำส่งไปให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ตรวจสอบเพิ่มเติม
พล.ต.ท.นพศิลป์ กล่าวว่า โดยปืนของกลางที่พบ มีลักษณะสอดคล้องกับปืนของคนร้ายที่ปรากฏวางอยู่บนเคาน์เตอร์ร้านทองในวันก่อเหตุ อีกทั้งสอดคล้องกับภาพวงจรปิดที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาโยนทิ้ง หลังจากนี้ตำรวจจะส่งอาวุธปืนไปให้กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบในรายละเอียด
ในส่วนของการติดตามตัวคนร้าย พล.ต.ท.นพศิลป์ ยืนยันว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามอย่างใกล้ชิด และจะทำงานให้เต็มที่ เนื่องจากคนร้ายมีความเป็นมืออาชีพ ลักษณะใกล้เคียงกับการก่อเหตุเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ด้วยการอำพรางรถจักรยานยนต์ และรูปร่างหน้าตาที่อำพรางตัว โดยการใส่วิก ปลอมเป็นคนบ้าและเร่ร่อน ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถได้ตัวมาดำเนินคดี รวมทั้งรูปพรรณสันฐานคล้ายกัน และการหลบหนีที่ใช้เส้นทางหลบกล้องวงจรปิด ชำนาญเส้นทาง คล้ายกับคดีเก่าที่จะทำให้การติดตามตัวของทางตำรวจยาก ส่วนคนร้ายจะหายไปในกลีบเมฆหรือไม่ ตำรวจตั้งใจจะดำเนินการอย่างเต็มที่และทุกมิติ