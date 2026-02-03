สมเด็จธงชัย เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี”
ทั้งนี้ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ได้แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 จำนวน 5 รูป ภาค 2 จำนวน 7 รูป ภาค 3 จำนวน 1 รูป ภาค 13 จำนวน 1 รูป และภาค 15 จำนวน 4 รูป การนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้เมตตามอบโอวาทความตอนหนึ่งว่า “ท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้น ทุกๆท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครอง สนองงานการพระศาสนาด้วยความวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด จนครบตามวาระ บางท่านถึงจะไม่ครบตามวาระแต่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนาน มีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังฆมณฑลและสาธารณชนทั่วไป เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชน เจ้าคณะผู้ปกครองจึงเห็นสมควร ยกย่อง เชิดชูท่าน ขึ้นเป็นที่ปรึกษาตามความเหมาะสมแก่ตำแหน่งนั้นๆ มีหน้าที่ให้ความเห็น ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นตามสมควร ขอให้ทุกรูปจงภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามได้นั้นท่านทั้งหลายจำต้องยึดถือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ตราขึ้นไว้ใช้บังคับ และต้องอนุวัตตามจารีตของบ้านเมือง อันไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายฝ่ายอาณาจักรด้วย”
สำหรับ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) นามเดิม รังสฤษดิ์ จินตมากุล เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์–เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบได้นักธรรมชั้นเอก อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพิพัฒน์ธรรมคณี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นธรรมในพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 และปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศในฐานะกรรมการที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่น