ป.รวบอาแปะฮ่องกง หนีคดีฆ่าฝังดินมาเปิดร้านข้าวต้มย่านลำผักชีนานกว่า 32 ปี

ตำรวจกองปราบแกะรอยรวบเฒ่าฮ่องกง หนีคดีฆ่าฝังดินมาเปิดร้านข้าวต้มหัวปลาอาแปะ ย่านลำผักชีนานถึง 32 ปี ปกปิดตัวตนแต่งงานกับสาวไทยมีลูกด้วยกัน 3 คน
วันนี้ ( 3 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการพ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป.พ.ต.ท.พลวุฒิ ผาตินุวัติ รอง ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายมุย ยิ่ว เกียง อายุ 62 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นของทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้บ้านเลขที่ 49/135 หมู่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2532 เจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง รับแจ้งพบศพชายถูกฆ่าแล้วนำไปฝังดินอำพรางศพบริเวณชายหาด จากนั้นเจ้าหน้าได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้ 4 ราย ก่อนจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้เกือบหมดแล้ว คงเหลือเพียงนายมุย ยิ่ว เกียง ผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกซัดทอดว่าเป็นคนลงมือใช้พลั่วตีจนเสียชีวิต
ต่อมาเจ้าหน้าที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ประสานมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)ใช้ช่วยติดตามจับกุมนายมุย ยิ่ว เกียง ซึ่งคาดว่าหลบหนีมากบดานในเมืองไทยตั้งแต่ปี 2537
จากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัยเปิดร้านข้าวต้มหัวปลาชื่อร้าน "อาแปะ"อยู่ย่านลำผักชี จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเจ้าของร้านมีรูปพรรณสัณฐานตรงตามที่รับแจ้ง จึงขอหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เลขที่ ค40/2569 ลงวันที่ 2 ก.พ.69 เข้าทำการสอบ โดยชายคนดังกล่าวไม่สามารถนำเอกสารประจำตัวหรือหนังสือเดินทางมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เค้นสอบปากคำอย่างหนัก ชายคนดังกล่าวจึงให้การยอมรับว่า ชื่อนายมุย ยิ่ว เกียงเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจริง โดยได้หลบหนีคดีเข้ามาเมืองไทยเมื่อปี 2537 เปิดโรงงานเล็ก ๆ อยู่ใน จ.สมุทรปราการ ได้ภรรยาเป็นคนไทย มีบุตรด้วยกัน 3 คน ล่าสุดมาเปิดร้านข้าวต้มหัวปลา ย่านลำผักชี กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว ส่วนคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นนั้นขอไม่ให้การใดๆ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "หลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย"
รายงานว่าพรุ่งนี้ (4 ก.พ.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฮ่องกง จะเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อร่วมประชุมหารือประสานความร่วมมือจับกุมคนร้ายข้ามชาติระหว่างไทยกับฮ่องกง พร้อมดำเนินการนำตัวนายมุย ยิ่ว เกียง ผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่ฮ่องกงต่อไป