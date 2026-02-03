“ผบ.ทร.“ เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2569 ย้ำเสียสละเพื่อชาติสมควรได้รับการดูแล

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2569 พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย พล.ร.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ต.วิชชุ บำรุง เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่ เรือตรี นอม สุวรรณพิทักษ์ ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจนพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในส่วนของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเงินบำรุงขวัญจากกองทุนสวัสดิการน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญและอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว
การเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ณ ตึกผู้ป่วย อาคาร 2 ชั้นที่ 4 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ร่วมพูดคุยด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกล่าวขอบคุณต่อความเสียสละของทหารผ่านศึกที่อุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติจากอริราชศัตรู ซึ่งถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญให้แก่ประชาชนชาวไทย