xs
xsm
sm
md
lg

“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



กล่าวถึงนาม พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง แล้ว วงการพระเครื่องและสายศรัทธาย่อมรู้จักกันดี ในฐานะเทพแห่งโชคลาภ การค้า และการเสี่ยงโชค ผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเมตตาธรรม

บุคคลสำคัญผู้สืบสานศรัทธานี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี คือ นายกิตติ์ธนวัจน์ จาวโกนันท์ (เฮียเมา) ประธานชมรมศิษย์พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ผู้เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮง ด้วยตนเองทั้งแนวคิดและการออกแบบ บนพื้นฐานแห่งความเคารพศรัทธาอย่างแท้จริง

ตามประวัติ พ่อปู่ยี่กอฮง หรือ พระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง) เป็นเจ้าสัวชาวจีนแต้จิ๋ว ผู้มั่งคั่งและเป็นผู้นำชุมชนชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกทั้งเป็นต้นตระกูลของนามสกุล “เตชะวณิช”ท่านดำรงตำแหน่งนายอากรบ่อนเบี้ย ผู้ริเริ่มหวย ก.ข. ในย่านสามยอด พลับพลาไชย และเยาวราช ก่อนอุทิศทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อสาธารณกุศล ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานีตำรวจพลับพลาไชย

ด้วยคุณงามความดีและชื่อเสียงด้าน “โชคลาภไม่ขาดมือ”ผู้เคารพศรัทธาจึงร่วมกันสร้างศาลเจ้าเก่าไว้เป็นที่สักการะ เชื่อกันว่าผู้บูชาจะมีโชค มีลาภ การค้ารุ่งเรือง การเสี่ยงโชคสมหวัง จนกล่าวกันปากต่อปากว่า“บูชาพ่อปู่ยี่กอฮง ไม่มีคำว่าผิดหวัง”

ในปีพุทธศักราช 2569 เฮียเมาได้จัดสร้าง เหรียญรุ่น “มหาเฮง”เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี การจัดสร้างศาลพ่อปู่ยี่กอฮง บนสน.พลับพลาไชย 1

ลักษณะเหรียญเป็นทรงไข่ด้านหน้าเป็นรูปพ่อปู่ยี่กอฮงครึ่งองค์ สวมชุดแมนจู ขอบบนจารึกคำว่า “รุ่นมหาเฮง” ขอบล่างระบุ “ยี่กอฮง”ด้านซ้ายเขียน “อยู่เย็นเป็นสุข” ด้านขวาเขียน “เงินทองมั่นคง” ครบถ้วนทั้งเมตตา ลาภผล และความร่มเย็น

ด้านหลังเป็นรูป ม้าเหยียบกองเงินกองทอง สอดรับปี 2569 ซึ่งเป็นปีม้าขอบบนเป็นอักษรจีนแปลว่า “เฮง”ขอบขวาแปลว่า “เข้าออกปลอดภัย”ขอบซ้ายแปลว่า “การค้าร่ำรวย”ถือเป็นเหรียญที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายมงคลรอบด้าน

เหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และนำเข้าพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตยาวนานถึง 9 เดือนเต็ม โดยพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศกว่า 60 รูป ทั้งสายเหนือ อีสาน และกลาง อาทิ หลวงพ่อไพบูลย์ วัดหงษ์รัตนาราม, พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง,หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น, ครูบากฤษณะ อาศรมสวนพฤกษ์, ครูบาพบโชค วัดห้วยปลากั้ง, ครูบาเหนือชัย วัดถ้ำป่าอาชาทองรวมถึงพระเกจิชื่อดังอีกมากมายเรียกได้ว่า ครบเครื่อง ครบพิธี ครบบารมี

เหรียญ “มหาเฮง” รุ่นนี้จัดเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้มีความศรัทธาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งตรงกับวัน ตรุษจีน นับเป็นฤกษ์มงคลยิ่ง เสริมเฮง รับโชค รับทรัพย์ ตลอดปีม้าอย่างแท้จริง























“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง
“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง
“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง
“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง
“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น