“มหาเฮง“ บารมีพ่อปู่ยี่กอฮง 32 ปี ศาลศักดิ์สิทธิ์ บน สน.พลับพลาไชย ‘เฮียเมา’ สานศรัทธา สร้างเหรียญดี แจกฟรี ปีม้าเหยียบกองเงินกองทอง

กล่าวถึงนาม พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง แล้ว วงการพระเครื่องและสายศรัทธาย่อมรู้จักกันดี ในฐานะเทพแห่งโชคลาภ การค้า และการเสี่ยงโชค ผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเมตตาธรรม
บุคคลสำคัญผู้สืบสานศรัทธานี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี คือ นายกิตติ์ธนวัจน์ จาวโกนันท์ (เฮียเมา) ประธานชมรมศิษย์พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ผู้เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดสร้างเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮง ด้วยตนเองทั้งแนวคิดและการออกแบบ บนพื้นฐานแห่งความเคารพศรัทธาอย่างแท้จริง
ตามประวัติ พ่อปู่ยี่กอฮง หรือ พระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง) เป็นเจ้าสัวชาวจีนแต้จิ๋ว ผู้มั่งคั่งและเป็นผู้นำชุมชนชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกทั้งเป็นต้นตระกูลของนามสกุล “เตชะวณิช”ท่านดำรงตำแหน่งนายอากรบ่อนเบี้ย ผู้ริเริ่มหวย ก.ข. ในย่านสามยอด พลับพลาไชย และเยาวราช ก่อนอุทิศทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อสาธารณกุศล ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานีตำรวจพลับพลาไชย
ด้วยคุณงามความดีและชื่อเสียงด้าน “โชคลาภไม่ขาดมือ”ผู้เคารพศรัทธาจึงร่วมกันสร้างศาลเจ้าเก่าไว้เป็นที่สักการะ เชื่อกันว่าผู้บูชาจะมีโชค มีลาภ การค้ารุ่งเรือง การเสี่ยงโชคสมหวัง จนกล่าวกันปากต่อปากว่า“บูชาพ่อปู่ยี่กอฮง ไม่มีคำว่าผิดหวัง”
ในปีพุทธศักราช 2569 เฮียเมาได้จัดสร้าง เหรียญรุ่น “มหาเฮง”เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี การจัดสร้างศาลพ่อปู่ยี่กอฮง บนสน.พลับพลาไชย 1
ลักษณะเหรียญเป็นทรงไข่ด้านหน้าเป็นรูปพ่อปู่ยี่กอฮงครึ่งองค์ สวมชุดแมนจู ขอบบนจารึกคำว่า “รุ่นมหาเฮง” ขอบล่างระบุ “ยี่กอฮง”ด้านซ้ายเขียน “อยู่เย็นเป็นสุข” ด้านขวาเขียน “เงินทองมั่นคง” ครบถ้วนทั้งเมตตา ลาภผล และความร่มเย็น
ด้านหลังเป็นรูป ม้าเหยียบกองเงินกองทอง สอดรับปี 2569 ซึ่งเป็นปีม้าขอบบนเป็นอักษรจีนแปลว่า “เฮง”ขอบขวาแปลว่า “เข้าออกปลอดภัย”ขอบซ้ายแปลว่า “การค้าร่ำรวย”ถือเป็นเหรียญที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายมงคลรอบด้าน
เหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และนำเข้าพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตยาวนานถึง 9 เดือนเต็ม โดยพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศกว่า 60 รูป ทั้งสายเหนือ อีสาน และกลาง อาทิ หลวงพ่อไพบูลย์ วัดหงษ์รัตนาราม, พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง,หลวงพ่อสุริยันต์ วัดวังน้ำเย็น, ครูบากฤษณะ อาศรมสวนพฤกษ์, ครูบาพบโชค วัดห้วยปลากั้ง, ครูบาเหนือชัย วัดถ้ำป่าอาชาทองรวมถึงพระเกจิชื่อดังอีกมากมายเรียกได้ว่า ครบเครื่อง ครบพิธี ครบบารมี
เหรียญ “มหาเฮง” รุ่นนี้จัดเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้มีความศรัทธาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งตรงกับวัน ตรุษจีน นับเป็นฤกษ์มงคลยิ่ง เสริมเฮง รับโชค รับทรัพย์ ตลอดปีม้าอย่างแท้จริง