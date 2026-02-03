"นายกฯ "เปิดทำเนียบให้ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน” จากชายแดนใต้ รุ่นที่ 10 ดูงาน

นายกฯ "อนุทิน"มอบหมาย"ภราดร" เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 10 จาก 4 จังหวัดภาคใต้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศไทย
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 3 ก.พ.2569 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะทำงานดำเนินการโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม นำเด็กและเยาวชนจากโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 10
(Belia Thai Sejiwa Sehati) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี
นายภราดร กล่าวว่ากระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารศาลยุติธรรม และเยาวชนทั้ง 120 คน จากโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน”
ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ในโอกาสนี้ต้องแสดงความชื่นชมสำนักงานศาลยุติธรรมที่จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่ชายแดนใต้ เข้ามาฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้านการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ตนเองได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มาเป็นตัวแทนพบน้อง ๆเยาวชนในวันนี้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ท่านนายก ฯ ติดภารกิจพิเศษ ซึ่งจริงๆแล้ว ท่านนายกตั้งใจจะมาพบปะพูดคุยกับพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา และท่านฝากขอโทษน้อง ๆ ทุกคนที่ไม่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ จริง ๆ น้อง ๆ หลายคนที่นี่ได้มีโอกาสเจอกันกับผม เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา กับโครงการที่หน่วยงานรัฐจัดขึ้น สำหรับโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันที่จัดขึ้นนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ได้เห็นถึงความสำคัญ หยิบยื่นโอกาสให้กับน้อง ๆ โดยจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษให้ น้อง ๆเยาวชน ได้มีโอกาส เท่าเทียมกับที่อื่น
ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาและอีกหลายวัน นับจากนี้ไป น้อง ๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมซึ่งทราบว่า วันนี้น้อง ๆ ได้มีโอกาสไปดูฝ่ายนิติบัญญัติ ที่อาคารรัฐสภา วันนี้มาเยี่ยมฝ่ายบริหาร ที่ทำเนียบรัฐบาล และที่ผ่านมาก็ได้ไปดูศาลที่ทำงานตุลาการ เชื่อว่าหลังจากนี้น้อง ๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวโอกาส ในสายตุลาการเราจะได้รู้ว่าเรามีความชอบหรือสนใจในสาขานี้มากน้อยเพียงไหน โครงการดังกล่าวถือเป็นเข็มทิศให้กับพวกเรา ในการกำหนดเส้นทางเดิน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มศึกษา และเหลืออีกไม่กี่ปีน้อง ๆ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้เลือกช่องทางของตัวเองเมื่อเรียนจบ ได้ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ได้คิดโครงการแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งตนเองอยากเห็นหลาย ๆหน่วยงานภาครัฐเปิดโครงการแบบนี้เยอะๆ เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นหลังได้เห็นถึง รูปแบบวิธีการทำงานขององค์กร เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสซึมซับ และมีโอกาสเรียนรู้ว่ามีเส้นทางแบบไหนบ้าง
นายธีรทัย กล่าวว่าในนามของคณะทำงานดำเนินโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 10 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้โอกาสนำคณะผู้พิพากษา และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 10 เข้าพบในวันนี้ ด้วยสภาพสังคมไทยในทุกวันนี้กำลังเกิดวิกฤติ และส่งผลให้คนไทยเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งทางความคิดของสังคมอย่างรุนแรง อีกทั้งสื่อและกระแสทางสังคมเข้ามามีอิทธิพลในการชักนำให้ผู้คนเชื่อและคล้อยตามโดยขาดการใช้สติใคร่ครวญไตร่ตรองถึงเหตุผลและข้อเท็จจริง ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่และโดยรวมของประเทศ ทุกภาคส่วนของสังคมจึงมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายและสันติสุขกลับคืนมาสู่สังคมไทย
ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันขึ้น ต่อเนื่องกันเป็นรุ่นที่ 10 เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนา หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย รวมจำนวน 120 คน โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 9 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน บางส่วนยังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย บางส่วนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเริ่มประกอบอาชีพที่หลากหลายแล้ว เยาวชนทุกคนต่างมีทิศทาง ในการดำเนินชีวิตที่ดีสามารถเข้าใจในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม นำหลักการสำคัญของกฎหมาย และแนวทางที่เรียนรู้จากค่ายนี้ไปใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต จึงมีเส้นทางชีวิตที่ดีและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โครงการในรุ่นที่ 10 นี้ คณะทำงานมุ่งหวังว่า จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับในรุ่นที่ผ่านๆ มา จากนั้นนายภราดร ได้ ให้เกียรติถ่ายภาพ ร่วมกันกับเยาวชนโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 10
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เมื่อเวลา 09.00 น.นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะทำงานดำเนินการโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม นำเด็กและเยาวชนจากโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ