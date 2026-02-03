สาวร้องโดนทนายความแอบถ่ายในห้องน้ำปั้มน้ำมัน จี้ลบชื่อ แค่พักใบอนุญาต 3 ปีไม่พอ แฉประวัติเคยถูกจับมาแล้ว

หญิงสาวร้องสภาทนายความ ถอนใบอนุญาตทนายความแอบถ่ายขณะเข้าห้องน้ำปั้มน้ำมัน จับได้เจอภาพหวิวในโทรศัพท์อีกเพียบ ชี้แค่พักอนุญาต 3 ปีไม่พอ อาจกลับมาก่อเหตุซ้ำ ประวัติเคยถูกจับมาแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.พ. นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความนำตัวแทนผู้เสียหายสาวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาทนายความ เพื่อขอให้พิจารณาโทษผิดมรรยาททนายความขั้นสูงสุด คือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กับทนายความรายหนึ่งที่ก่อเหตุแอบถ่ายในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน เนื่องจากกังวลว่าหากลงโทษเพียงพักใบอนุญาต 3 ปี ผู้ก่อเหตุอาจกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้สังคมอีก
นายรัชพลกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เสียหายแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนข้าวหลาม จ.ชลบุรี ระหว่างนั้นสังเกตเห็นเงาศีรษะคนชะโงกไปมา จึงรีบออกจากห้องน้ำและให้แฟนหนุ่มพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นเข้าชาร์จตัวชายคนดังกล่าวไว้ได้ทันท่วงที
นายรัชพลกล่าวว่า จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบภาพแอบถ่ายหญิงสาวจำนวนมากนับพันรูป และพบบัตรประจำตัวทนายความของผู้ก่อเหตุ โดยเจ้าตัวอ้างว่าทำไปเพราะความเครียดและไม่รู้ตัว โดยแฟนสาวของผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ทราบพฤติกรรมนี้มานานและฝ่ายชายเคยถูกจับกุมในลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
ขณะที่ผู้เสียหายกล่าวว่า เหตุการณ์นี้สร้างบาดแผลทางใจอย่างรุนแรงจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะเพียงลำพัง
ด้านนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกสภาทนายความ ยืนยันว่าทางสภาทนายความจะดำเนินการตามกฎมรรยาทอย่างเด็ดขาดและไม่ช่วยเหลือพวกเดียวกันเอง เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพอย่างร้ายแรง คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีโอกาสถูกลงโทษถึงขั้นลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ แม้ตามกฎหมายจะเปิดให้ขอใบอนุญาตใหม่ได้หลังผ่านไป 5 ปี แต่คณะกรรมการจะพิจารณาพฤติกรรมอย่างเข้มงวดว่าควรให้กลับมาประกอบอาชีพอีกหรือไม่