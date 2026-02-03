สลด! โจ๋วัย 17 แทงตำรวจ ตม.ดับ หลังมีปากเสียงอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ผบ.ตร.กำชับสอบสวนรอบคอบ โปร่งใส

รองโฆษก ตร. ลงพื้นที่ติดตามคดีสะเทือนขวัญ เยาวชนชายวัย 17 ใช้มีดแทงตำรวจ ตม. เสียชีวิต หลังมีปากเสียงจากอุบัติเหตุเฉี่ยวชนบนถนนสมุทรปราการ ผบ.ตร.กำชับเร่งสอบสวนรอบคอบ โปร่งใส ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่
วันนี้ (3 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าคดีกรณีเยาวชนชาย อายุ 17 ปี ใช้อาวุธมีดแทง ด.ต.สุทธิวุฒิ หอกลาง ผบ.หมู่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เสียชีวิต เหตุเกิดภายหลังมีปากเสียงจากอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันบนท้องถนน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ภายในวันเดียวกัน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และ “พกพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชนต่อไป
พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคดีอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ได้มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการเยียวยาต่าง ๆ แก่ครอบครัวอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด พยานบุคคล และผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบสำนวนคดีให้รัดกุม ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป