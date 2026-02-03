รวบ 2 ชาวมองโกเลีย เนียนซุกไอซ์ในคาปาซิเตอร์-หม้อแปลงไฟฟ้า ส่งกลับประเทศบ้านเกิด

ตำรวจ ปส.บุกจับชายชาวมองโกเลีย 2 ราย ในโรงแรมย่านสุขุมวิท หลังนำไอซ์ซุกซ่อนในคาปาซิเตอร์-หม้อแปลงไฟฟ้าดัดแปลงอย่างแนบเนียน เตรียมส่งกลับประเทศบ้านเกิด
วันนี้ (3 ก.พ.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธนรัชน์ สอนกล้า รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช.ปส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.เข้าจับกุมชายชาวมองโกเลีย 2 ราย หลังนำยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกไปยังประเทศบ้านเกิด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปส.1 ได้พบพัสดุต้องสงสัยในบริษัทขนส่งย่านเพชรบุรีตัดใหม่ ภายในตรวจพบสารเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนัก 150 กรัม ซุกซ่อนภายในคาปาซิเตอร์อย่างแนบเนียน พร้อมระบุปลายทางประเทศมองโกเลีย
จากการสืบสวนขยายผลพบว่า ผู้ส่งเป็นชายชาวมองโกเลีย อายุ 46 ปี โดยมีพฤติกรรมเปลี่ยนที่พักทุก 2-4 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม อีกทั้งยังใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นเพื่อปกปิดตัวตนขณะส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับในข้อหา จำหน่ายและพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้สืบทราบว่า ชายชาวมองโกเลีย หลบซ่อนอยู่ที่โรงแรมย่านสุขุมวิท 36 จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ พร้อมกับพวกชาวมองโกเลีย รวม 2 ราย ขณะกบดานอยู่ในห้องพัก
จากการตรวจค้นภายในห้องพัก พบไอซ์เพิ่มอีก 244 กรัม แอบซุกซ่อนไว้ในคาปาซิเตอร์ติดตั้งกับแผงวงจร รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าหลายเครื่อง ลักษณะดัดแปลงมาอย่างแนบเนียนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.1 ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยวิธีการส่งยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์และขยายผลเครือข่ายที่อาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านโดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด