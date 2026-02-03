ตร.พบ จยย.คนร้ายมุดชิงทองกว่า 15 ล้าน ทิ้งคลองประเวศ ใกล้กันพบตะขอทอง คาดชัดเจนเร็วๆนี้

ตำรวจลงตรวจพื้นที่ต้องสงสัยพบรถ จยย.ในคลองประเวศ หลังคนร้ายใช้ก่อเหตุมุดชิงทองมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ร้านในห้างดังย่านสุขุมวิท ใกล้กันพบตะขอทองตกอยู่ คาดจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทองร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท ท้องที่ สน.พระโขนง ก่อนหลบหนีไป พร้อมทองคำน้ำหนักประมาณ 198 บาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท เหตุเกิดเมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.น. นำทีม พล.ต.ต.พัลลพ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และชุดสืบสวนกก.สส.3.บช.น. ชุดสืบสวนบก.น.5 สืบสวน สน.พระโขนงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย ซึ่งเชื่อว่าเป็นของคนร้ายฉายา โจรหมวกฟาง
โดยรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกพบถูกทิ้งอยู่ภายในคลองประเวศ เบื้องต้นเป็นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน 1กศ 7989 ลพบุรี
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เจ้าของรถชื่อ นาย อมรเทพ มาน้อย ได้เข้าแจ้งความรถจักรยานยนต์หายไว้ที่ สน.สำราญราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังรถหายจากบริเวณ วัดสระเกศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพรถ เก็บพยานหลักฐาน และเร่งขยายผลเส้นทางหลบหนีของคนร้าย เพื่อเชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุในคดีชิงทองรายนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนได้กระจายกำลังหาร่องรอยบริเวณใกล้เคียงพบตะขอทองตกอยู่ และเมื่อใช้แว่นขยายดูพบว่าตะขอดังกล่าวได้แกะสลักร้านทองเดียวกันกับที่คนร้ายได้บุกเข้าไปก่อเหตุ ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้ายต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน