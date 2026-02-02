เจ้าของถุงทองกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไปหาทุกเบาะแสที่แจ้ง พกเงินแสนติดตัว ใครเจอแมวแสนรักแจกจริงไม่มีเงื่อนไข

เจ้าของถุงทอง แมวส้มแสนรู้ยังไม่สิ้นหวังเดินทางไปหาทุกจุดที่แข้งเบาะแส เผยเป็นห่วงมาก กินไม่ได้นอนไม่หลับ ยันให้รางวัลจริงไม่มีข้อแม้ เพราะเบิกเงินสด 1 แสนติดตัวตลอด
วันนี้( 2 ก.พ.)นายปฐวีกรณ์และภรรยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวออก ออกตามหาถุงทองแมวแมวแสนรักของตน ปรากฏว่า มีพลเมืองดีจำนวนมาก แจ้งเข้ามาที่เบอร์มือถือของตนว่าพบแมวซึ่งน่าจะเป็นถุงทองและให้ตนออกไปดูตนก็รีบบึ่งรถไปดูทันที ทุกที่ๆได้รับแจ้งแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่ใช่น้องถุงทองแมวของตนแต่อย่างใด ตอนนี้ตนก็เบิกเงิน 100,000 บาท พกไว้ติดตัวตลอด พร้อมทั้งให้ภรรยาปริ้นใบประกาศ รูปภาพตามหาน้องถุงทองและออกตระเวน ติดใบประกาศตามร้านค้าในละแวกใกล้บ้าน และห่างไกลออกไปอีก 5-10 กิโล ด้วยหวังลึกๆว่าจะเจอน้องถุงทองที่มีคนพบและเลี้ยงไว้
แต่ก็ยังไม่เจอน้องถุงทองที่รับแจ้งจากพลเมืองดีและไปดูตามสถานที่ต่างๆ ตามที่มีคนแจ้งเข้ามาก็พบแต่เพียงสีลักษณะใกล้เคียง แต่ไม่ใช่น้องถุงทอง ตนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่แจ้งเบาะแสเข้ามาหากว่าเป็นน้องถุงทองจริงๆ ตนจะมอบสินน้ำใจให้ทันที 100,000 บาท โดยไม่มีข้อแม้ ตอนนี้ที่สำคัญตนห่วงความปลอดภัยของน้องเขามากที่สุด หากไม่มีใครเจอหรือเก็บเลี้ยงไว้ตอนนี้ก็กลัวว่าน้องเขาจะถูกรถชน ก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงหากใครเจอสามารถโทรหาตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะตอนนี้ตนกับภรรยาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทำงาน วันนี้ก็ตระเวนแต่เช้าจนถึงบ่าย เพื่อนำใบประกาศไปติดตามสถานที่ต่างๆ ทั้งบ้านเรือนทั้งร้านค้าที่ขายของอยู่ใกล้เคียงด้วยหวังลึกๆว่าจะเจอน้องถุงทอง
นายเอก อายุ 52 ปีพ่อค้าร้านข้าวขาหมูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยรอยยิ้มว่า ตนก็อยากให้น้องถุงทองหลงมาอยู่ที่หน้าร้านตน เพราะถ้าเจอจะจับไว้แล้วถือว่าเป็นโชค นี่ถ้าหยุดขายของได้ไม่ต้องหาเงินคงตระเวนหาน้องถุงทองเผื่อจะฟลุ๊คเจอตัวได้เงินรางวัลจำนวนมากมาใช้จ่ายลดภาระหนี้สิน ได้มากเลย